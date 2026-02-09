抗議南投名間鄉擬蓋焚化爐 自救會促環境部依法嚴審

呼口號表達訴求，時代力量偕同南投名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長及多個民團上午到環境部前召開記者會，揭露南投垃圾缺口僅2萬噸，縣府卻執意興建16萬噸巨型焚化爐，呼籲環境部依法嚴審。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中表示，「我們誠摯的希望中央環境部負起應負的責任，調度全台的焚化爐互相幫忙，一方面要求南投縣做好源頭減量、資源回收詳細分類。」

名間鄉長陳翰立認為，「我相信我們現在的垃圾量一天260噸，如果真的用心減量的話，一天的垃圾量會降到200噸以下，再加上現在的垃圾轉運，其實我們名間鄉、南投縣是不需要焚化爐的。」

時代力量指出，南投垃圾回收率有極大進步空間，只要全縣減量10%，效果就等於省下一座焚化爐；民團認為，南投地形四面環山且擴散條件差，是全國最不適合蓋焚化爐的地方。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，「南投他一年需要外運處理的，也不過就是7、8萬噸而已，這樣子還讓南投去蓋焚化爐，等於說讓我們這個國家的焚化爐會過多，大家都不想要做減量。」

環境保護司簡任視察廖珮清回應，「相關的意見，我們會請部裡面權責的業務單位好好的研析。」

環境部派員接下陳情書，南投縣名間鄉焚化爐興建議題持續引發討論，總統賴清德7日到南投助選也主動邀請反焚化爐自救會與環團進場陳情，強調名間茶區占全台茶葉產值約35%，是必須保護的重要產業。

