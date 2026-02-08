抗議台中大夫第重劃案不公！72歲翁北捷縱火 中市府回應：尊重司法判決

曾姓老翁在北捷大安森林公園和善導寺站男廁縱火（圖）。讀者提供



72歲曾姓老翁不滿台中大夫第重劃案不公，向市府陳情卻未獲受理，今（2/8）到台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，希望訴求能被看見。對此，台中市府表示，該案屬私權爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，目前正在審理中，市府尊重司法判決，絕不偏頗。

擁有台大外交系、赴日留學高學歷的曾姓老翁，因土地被劃入大夫第重劃案中，但土地早年因道路拓寬被徵收，現在又因重劃遭到縮減，「形同被剝兩次皮」，權益大大受損；且該區屬於自行勘選，而非都市計畫指定開發，因此成立自救會、擔任會長，盼像他這樣的地主能從重劃區剔除。

曾翁與約40名地主多次陳情，還曾狀告台中市政府，只是因起訴原因錯誤，被台中高等行政法院以無審判權駁回，爭議至今14年仍未解，曾翁才選擇北上採用激烈方式抗議，在請願書中提到「促請主管機關台中市政府依照憲法賦予人民財產權，遵照釋字739號解釋與獎勵土地所有權人辦理市地重畫辦法，立即將自救會地主自重畫區剔除」。

對此，中市府回應，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，目前正在審理中，該重劃區已自2018年5月暫緩施工。

中市府強調，自辦重劃依司法見解具高度私法自治性質，地主與重劃會發生爭議屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

