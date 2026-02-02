抗議國民黨統促化！高揚凱突襲黨中央遞挑戰書 嗆鄭麗文「公開辯論」

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市第6選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱今（2日）上午前往國民黨中央黨部抗議，指控國民黨變成統促黨，並向國民黨主席鄭麗文下挑戰書，「我身為台灣的小孩，今天正式公開向鄭麗文宣戰，請妳接受公開辯論，不要再躲在中共羽翼之下、保護傘後面出賣台灣」。此外，高揚凱也痛批鄭麗文什麼都不要，只想舔共，立場為「四不一沒有」：不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美關係，且沒有台灣的繁榮。

高揚凱指出，曾經懷抱理想、主張台灣建國的鄭麗文，如今擔任國民黨主席卻轉向舔共。在過去3個月內，多次派遣副主席蕭旭岑與高層幹部與中共高層互動，「他們的目的很簡單，就是為了推進國共論壇與可能的鄭習會」。

高揚凱透露，為了實現這個目標，國民黨必須先完成三項任務：第一，杯葛軍購預算；第二，放棄中華民國體制；第三，阻止台美建立穩定的供應鏈關係，也就是台美關稅協議。他說，軍購預算是台灣的安全，中華民國體制是主權的尊嚴，台美供應鏈則關係到未來的繁榮，「我很訝異，國民黨的鄭麗文什麼都不要，只想舔共」，他總結鄭麗文的立場為「四不一沒有」：不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美關係，且沒有台灣的繁榮。

高揚凱強調，作為台灣的一分子，他有責任站出來阻止國民黨中央急速走向統促化。現在的國民黨在中央領導下，已完全變成統促黨的模樣。他進一步質疑，台北市長蔣萬安作為中華民國首都市長，是否支持軍購預算？是否願意捍衛中華民國體制？是否接受台美關稅協議？呼籲蔣萬安為台灣的尊嚴、安全與繁榮發聲，「我身為台灣的小孩，今天正式公開向鄭麗文宣戰，請妳接受公開辯論，不要再躲在中共羽翼之下、保護傘後面出賣台灣。請出來接受台灣人民的挑戰！台灣是台灣，中國是中國，台灣與中國一邊一國！」

對此，國民黨嚴正指出，此類操作不僅毫無事實基礎，更是完整複製民進黨長年慣用的抹紅、扣帽子選舉手法，對台灣民主深化與公共理性討論毫無助益。

國民黨表示，國民黨的兩岸政策一貫且清楚穩定，核心精神就是維持台海和平、確保台灣安全、守護人民福祉，同時善盡區域穩定與國際責任。反對戰爭，也不放棄防衛；主張交流對話，並非屈從退讓；堅持中道理性，是為了避免誤判、降低衝突風險，讓台灣不被推向對抗的最前線。

國民黨強調，高揚凱將理性務實、以和平為核心的兩岸政策惡意扭曲，這不僅無助於台灣安全，也是民進黨多年來操作對立、製造恐懼、轉移執政失能焦點的老套手法。遺憾高揚凱今日選擇繼承這套話術，而非回到事實、責任與公共理性的討論。國民黨誠懇期盼，能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。

