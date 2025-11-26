抗議封殺院版《財劃法》！南高屏綠委三問謝龍介、柯志恩、蘇清泉

即時中心／潘柏廷報導

行政院上週四（20日）提出的政院版《財劃法》，豈料，藍白立委昨（25）日在程序委員會直接以人數優勢表決通過「暫緩列案」，等同將其封殺。對此，南高屏綠委伍麗華、李柏毅、林俊憲、徐富癸、郭國文、陳亭妃、黃捷、鍾佳濱、賴瑞隆今（26）日上午召開記者會譴責，並公開向有意要選南高屏縣市首長的藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉3個問題，內容也曝光了！

針對藍白去年通過重北輕南的新版《財劃法》，昨天又再程序委員會封殺政院版《財劃法》，南高屏民進黨立委今日召開記者會譴責，而高雄綠委賴瑞隆則先代表全體綠委向謝龍介、柯志恩、蘇清泉問3個問題。

第一，當時柯志恩擔任國民黨智庫執行長提出「台北首都加3%」條款，便種下獨厚台北、對南部不公平的狀況，而且新版《財劃法》內容對於營業綜所稅、人口加重權數，讓北部有利，忽略農業、汙染、老年人口的比例，這對於南台灣非常不公平，要譴責國民黨為何要通過這樣重北輕南的修法，造成台北增加400多億，造成台南、高雄、屏東都損失慘重。

第二，為什麼昨天聯手封殺院版《財劃法》？經過中央6次與地方政府討論的院版《財劃法》相對藍白版公平許多，連柯志恩都說對中南部比較公平，其他委員也表達這樣的態度；但為何藍白在程序委員會卻以9：7人數優勢封殺，讓院版《財劃法》連討論都不給討論，為何要這樣對待中南部和其他縣市，難道藍白只獨厚台北嗎？

民進黨立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）

賴瑞隆說，再次請謝龍介、柯志恩、蘇清泉出來說明，「你們是雙面人嗎？為什麼說得與做得不一樣？一方面說院版《財劃法》對中南部比較好，一方面卻有讓你們黨團否決院版，連討論付委的機會都沒有」。

第三，謝龍介、柯志恩、蘇清泉都要分別選台南、高雄、屏東的縣市首長，但是3人作為卻是完全傷害、對不起這3個縣市，「你們怎麼選？你們還要選嗎？從去年一整年的行為完全昧著良心、背離傷害台南、高雄、屏東」。

賴瑞隆更進一步說，結果在通過這些法律後，不但不面對這項問題，當院版《財劃法》提出合理方案，竟配合黨團封殺院版《財劃法》、封殺南高屏利益、封殺南高屏該有的權益，讓南高屏建設受到重大影響，光以高雄實質損失200多億，明年捷運款項則少103億，「再次請教柯志恩、謝龍介、蘇清泉，你們還要選嗎？要怎麼選？南高屏民眾會原諒你們嗎？」。

最後，賴瑞隆呼籲謝龍介、柯志恩、蘇清泉公開出來說明，如果真的誠心知道問題，就應該趕快用影響力說服黨團儘速支持院版，給南高屏合理權益。

