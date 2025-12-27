抗議對台軍售！北京宣布制裁10名個人、20家美軍工企業

中國大陸外交部。（圖／達志／美聯社）

中國大陸外交部於26日宣布，針對10名個人及20家美國國防企業實施制裁，原因是這些企業涉及對台軍售。遭制裁的企業包括波音公司（Boeing）的聖路易斯分部（St. Louis branch）。

美國國務院1名發言人表示，美國對中方的行動表示強烈反對。該制裁措施將凍結相關公司與個人在中國境內持有的任何資產，並禁止中國國內的組織與個人與其進行商業往來。

該發言人補充稱，列入中方制裁名單的個人包括國防企業安杜里爾工業公司（Anduril Industries）的創辦人，以及來自受制裁企業的9名高階主管，這些人士同時也被禁止入境中國。

其他遭制裁的企業還包括諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman Systems Corporation，簡稱諾格）、L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services），以及專注於國防業務的波音公司聖路易斯分部。

鑑於中國與美國國防企業之間本就缺乏實質商業往來，這項制裁行動在很大程度上被視為象徵性措施；相較之下，中國一直是波音公司民用飛機的重要買家。

此次制裁是在華盛頓上週宣布對台出售總值111億美元的武器之後作出的反應。這是美國歷來對台最大規模的軍售案，引發北京方面的強烈不滿。

陸外交部發言人在26日的聲明中強調：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

美國國務院發言人則表示，這項政策「在歷經9屆不同的美國政府後始終保持一致，並有助於維持台灣海峽的和平與穩定。我們強烈反對北京因美國企業支持美國對台軍售、協助提升台灣自我防衛能力而對其進行報復」，同時呼籲北京停止對台灣施加軍事、外交及經濟壓力，轉而與台北展開有意義的對話。

根據9月的1份報導，波音公司正與中國航空公司進行談判，計畫出售多達500架民用飛機。若交易達成，將成為該公司在全球第2大航空市場中的重大突破；此前，由於美中貿易緊張局勢，相關訂單長期停滯。

