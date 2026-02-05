抗議常客連2天北車旁天橋鬧輕生！警消救回後強制送醫

抗議常客陳姓男子2度在忠孝西路天橋意圖輕生，警消救回後強制送醫。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 多年前因投資期貨失利，62歲陳國榮已經是台灣期貨交易所的抗議常客，昨日與今日連續2度到台北車站前忠孝西路天橋意圖跳橋輕生，今日北市警消到場將其救下，為預防危害實施管束，並聯繫三軍總醫院北投分院醫師強制送醫。

台北市警中正一分局昨日下午接獲報案，稱一名男子在忠孝西路天橋上意圖跳橋輕生，警方到場時，陳姓男子已經被民眾與消防員拉至天橋走道，隨後聯繫三總北投分院醫師與陳進行電話問診，醫師評估不需就醫，讓家屬直接帶回。

廣告 廣告

不料警方再度於今日上午獲報，同樣是忠孝西路天橋有人意圖跳橋輕生，轄區員警趕赴現場，發現是昨日才被家屬帶回的陳姓男子，員警與消防員合力救下後，警方直接對陳男實施保護管束，並強制送醫。

警方指出，陳姓男子是抗議常客，因投資期貨失利，認為期貨商有缺失，在2012年提告詐欺、要求賠償，但一路到最高法院都敗訴，隨後陳男認為司法不公，近年來四處向政治人物抗議、陳情。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中太平茶行遭掃射20多槍！17歲少年帶長槍投案

台中小吃店攻擊案！50歲男當母面無預警「持刀刺人」凌晨遭逮