抗議成功？X祭出新禁令，Grok AI限制真人照片編輯功能

社群平台 X（推特）旗下的 AI 編輯圖片功能，推出後迅速在全球掀起爭議，即便許多非 AI 軟體都能修圖，但 AI 卻給了更便利、更快速的使用，因此遭質疑「非自願」、合法性等問題。而今日（15）X 官方更新了使用規範，正式禁止使用者利用其 AI 工具修改真人照片。

馬斯克宣布禁止真人圖片進行不當修改。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據官方說明，這項限制主要針對 X 上 AI Grok 的「編輯」功能，過去該功能允許使用者上傳圖片並通過文字指令進行修改，導致大量真人照片被惡意移除衣物或改成清涼圖片。目前系統已經加入保護機制，假如偵測到使用者試圖對真人影像進行不當修改，AI 就會拒絕執行指令，以遏止非自願色情內容的氾濫。

而這次政策調整的背景，被認為是先前 X 上失控的 AI 改圖亂象。許多 Coser 和公眾人物深受其害，原本正常的照片遭有心人士利用 Grok 惡意修改成裸露或帶有性暗示的圖片，甚至傳出有兒童色情相關內容，引發受害者強烈抗議。此現象也驚動了各國監管單位，英國政府更曾發出嚴厲警告，針對此類非自願生成的影像立法，甚至揚言若平台不改善將採取封鎖措施，迫使 X 必須正視該安全漏洞。

而在實施了嚴格的限制措施後，X 的擁有者伊隆馬斯克（Elon Musk）對於自家技術的保護機制充滿自信，向廣大使用者喊話：「有人能破解 Grok 的圖片審核機制嗎？請在下方回應」而先前馬斯克就曾經說明過，Grok 不會自己產生任何色情影像，都是使用者要求，而這些要求也會被拒絕，並且遵守美一個國家或是州的法律，並強調 Grok 從來沒有生成過未成年裸露的影像。