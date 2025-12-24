抗議托嬰影像擬強制上傳監管雲 全教總批踐踏人權隱私

兒虐事件頻傳，過往有家長要求看監視器畫面，卻得到毀損或人為刪除的回應。

行政院版本的《兒童托育服務法》草案，要求托嬰中心將監視影像強制上傳到地方政府指定雲端，雖然此條文在立院初審時保留待後續協商，全教總和托育人員強烈反對。

全教總幼教委員會主委楊逸飛批評，「台灣真的是很丟臉啊。到底是哪個國家，他把所有的托育人員當成是罪犯在監視？」

台北市教保人員協會秘書長陳亮吟質疑，「透過全面的監控來達到降低兒虐比例的做法，政府改善不當對待或兒虐的事件發生，這件事情他們的積極作為是什麼？」

全教總表示，雙重監控與資安風險嚴重打擊托育人員士氣，第一線的托育人員也出示示意照片，有的監視器就設在換尿布工作台正上方，嬰兒恐淪為數位監控下的赤裸羔羊。

托嬰中心代表萱萱提及，「而且我們也擔心你放到雲端上面，駭客入侵之後之後的結果是什麼？把它變成一種消費的方式。」

衛福部社家署回應，影像檔上傳儲存是保密狀態，並非想監看就能監看，強調比較接近雲端備份的概念。

衛福部社家署長周道君回應，「所以一旦發生爭議案件的時候，他也要有非常嚴格的事由、非常清楚的事由，嚴格的程序才能夠去檢視存在雲端的檔案。」

社家署長周道君說，強制上傳雲端，協商時會綜合參考各方意見，至於監視器的鏡頭位置和角度，將請地方和所有業者討論，找到一般性設置的原則，有所依循。

