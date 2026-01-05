抗議抓馬杜洛！反戰組織揪「宏都拉斯案例」控：川普非真心反毒

國際中心／倪譽瑋報導

反戰組織批評，前宏都拉斯總統葉南德茲因涉販毒被判刑，美國卻在該國大選前夕放了他。（圖／翻攝自臉書Juan Orlando Hernández）

美國對委內瑞拉展開斬首行動，抓走總統馬杜洛（Nicolás Maduro）引發各界不同聲音。反戰、反種族主義組織在美國發起抗議行動，批評美國總統川普的作為違法，其目的是要控制委內瑞拉的石油資源，並舉出前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）的案例，「如果美國真的關心打擊毒品走私犯，為什麼要放了他？」

美國生擒委內瑞拉總統 反戰團體批川普違法

據外媒《CBS》報導，川普在2026年初對委內瑞拉採取的軍事行動，生擒總統馬杜洛並押到美國接受審判，指控對方涉嫌毒品恐怖主義。美方的大規模抓人行動引發社會議論，一派人贊成、一派人抗議，4日許多人聚集在紐約布魯克林大都會拘留中心外，譴責川普行為是非法的。

廣告 廣告

反戰反種族主義抗議組織「ANSWER聯盟」（ANSWER Coalition）號召眾人參加示威遊行，聯盟的佐伊（Zoe Alexandra）表示，「身為美國人民，我們必須反對這種行為」批評川普對委內瑞拉的軍事行動，主因是控制該國石油儲備，和馬杜洛的毒品罪嫌無關。

佐伊認為，如果美國真的關心打擊毒品走私犯，「那為什麼他們釋放了前宏都拉斯總統葉南德斯？」直言這次政府的行動必須反對「誰能阻止川普對其他國家也這樣做呢？」不過現場也有委內瑞拉人跳出來發聲，雖然抓捕馬杜洛的行為大膽，但卻是必要的「政府腐敗透頂，他們自己也難逃罪責」。

宏都拉斯前總統為什麼被關？

關於葉南德茲，他在2014年至2022年間擔任宏都拉斯總統，卸任後數週就被引渡到美國，遭控協助約400噸古柯鹼輸美；他在2024年被美國紐約聯邦法院判販毒罪，判處45年徒刑。

2025年宏都拉斯總統大選前夕，川普突然赦免葉南德茲，12月將人放出來「據許多我非常尊敬的人士所言，他（葉南德茲）受到極嚴苛且不公平的對待。」

更多三立新聞網報導

150萬台男「微軟」 泌尿科醫：沒治恐回不來！3初老症狀小心

4年老鳥「薪水和新人一樣」 人力銀行揭內幕：確實可能

外國人來台學台語 碰「兩大魔王」放棄：世界最難學

學生領錢！這縣市祭「最高10萬補助」 高中職、大學申請資格一次看

