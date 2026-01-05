抗議拆除公館圓環！ 民眾舉「蔣萬安黑白照」獲不起訴

台北市 / 武廷融 綜合報導

去年9月13日北市府動工拆除公館圓環並填平公車專用地下道，引發在地居民及附近學生不滿抗議，當時有兩位民眾手舉台北市長蔣萬安黑白照片以及「死亡」字卡，稱「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」，被依恐嚇罪嫌送辦。台北地檢署則認為，2人並無具體惡意，蔣萬安本人也未提告，今(5)日處分不起訴。

據了解，彭男、李女去年9月12日晚間參加「守護公館圓環」活動，在抗議過程中兩人手舉蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，高呼「請瞻仰蔣公遺容，民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等語。警方認為，2人所為致生危害蔣萬安的安全，依犯刑法恐嚇危害安全罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

廣告 廣告

檢方指出，彭男、李女所做行為是以行動表達對於公館圓環拆除的具體想法，並未對蔣萬安作出涉及生命、身體、自由、名譽或財產之具體惡害通知，主觀上亦不具恐嚇犯意。且蔣萬安本人未向員警報案或提出告訴，因此認定罪嫌不足，處分全案不起訴。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴

公館圓環拆除後首個上班日 蔣萬安現場視察：還算順暢

公館圓環改正交路口 蔣萬安：須觀察至少2週

