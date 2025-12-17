抗議政院不副署！自曝昨晚與藍營開會 黃國昌喊：要上街頭我一定站第一個

針對政院不副署《財劃法》，民眾黨主席黃國昌今天（17日）一早接受專訪時表示，「大家要有長期抗戰的準備」，暗示後續將發起街頭運動。（資料照片／董孟航攝）

行政院長卓榮泰日前宣布不副署藍白聯手通過的《財劃法》修正案，引起朝野對立升溫。民眾黨主席黃國昌今天（17日）一早接受專訪時透露，自己昨晚跟國民黨開會，討論接下來可以用什麼手段。他也強調，「大家要有長期抗戰的準備」，已經有很多朋友說要上街頭，「請大家放心，該上街頭的時候，黃國昌一定站在第一個。」

針對政院宣布不副署《財劃法》藍白後續行動，黃國昌今天上午接受廣播節目專訪時透露，在野下一步必須謀定而後動，他必須跟所有民眾報告一個壞消息，總統賴清德一旦走上憲政對決這條路，就絕對不會回頭，「大家要有心理準備，要長期抗戰」，因為賴的個性非常固執，且從來不認錯。

黃國昌提到，賴清德在當台南市長時不進議會，被監察院彈劾也不痛不癢，已經徹底被寵壞，「他不會認錯，他會這樣一直硬幹下去，請大家不要懷疑。」

黃國昌再次強調，大家要有長期抗戰的準備，並透露自己昨天晚上和國民黨開了一個會，但不方便講具體內容，會中討論接下來該怎麼辦、可以用什麼手段。

黃國昌接著說，已經有很多朋友說要上街頭，「請大家放心，該上街頭的時候，黃國昌一定站在第一個。」

黃國昌最後說，任何運動都必須界定要透過什麼手段、達成什麼目的，否則只會讓大家疲於奔命，越來越累，因此很多建議跟聲音他都有聽到，要用智慧才能戰勝這個不講道理的邪惡政權。而這件事該有的討論，該有的溝通，都在進行當中。



