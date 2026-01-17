抗議潮平息、網路未恢復 伊朗取消處決示威者…川普點讚

美國總統川普十六日在自創社媒真實社群發文表示，「我非常欽佩伊朗領導高層取消原定十五日舉行的所有死刑處決（八百多人）決定。感謝！」

伊朗總統府十六日聲明，總統裴澤斯基安同日與俄羅斯總統普亭通話，且伊朗已「挫敗」美國、以色列干涉行徑。

川普近兩周屢屢揚言對伊朗採取軍事行動，以支援伊朗反政府示威者，但之後改口稱已得知示威者不再遭殺害，目前靜觀其變。伊朗末代王儲芮沙．巴勒維十六日召開記者會又一次呼籲國際社會加大施壓伊朗當局力道，幫示威者推翻神職統治集團。

對外傳沙烏地阿拉伯等幾個美國的中東盟友，正居間力勸川普別攻擊伊朗，川普說，「沒人說服我，是我說服自己」，還說伊朗當局最新的做法讓他改變想法，「他們沒處死任何人、取消絞刑，這對我有很大影響」。

伊朗去年十二月下旬爆發示威潮，當局切斷全國網路與國際電話，但在祭出血腥的鐵腕鎮壓後，示威潮似乎已大致消停。伊朗等外媒十七日一度報導，境內網路部分恢復，但隨即傳出僅短暫恢復約一小時就中斷。

伊朗最高領袖哈米尼十七日則指控川普該對伊朗示威潮造成的死傷負責，令伊朗蒙受損傷的川普應被視為「罪犯」；美國人企圖併吞伊朗，並使伊朗重新受制於美方的政軍經宰制。

美國Axios新聞網十六日報導，川普十五日已連兩天與以色列總理內唐亞胡通話。十四日內唐亞胡請川普暫緩攻伊，予以方更多時間防範伊朗報復。但美國官員強調，軍事行動仍在討論範圍；以色列官員也認為，川普仍可能在幾天內下令襲擊。

另據以色列「新消息報」十六日引述以國官員報導，摩薩德首長巴尼亞已訪美，打算在邁阿密會晤美國中東特使威科夫，討論伊朗核計畫和飛彈等問題。威科夫十五日指稱，川普政府更傾向透過外交途徑舒緩美伊緊張。

裴澤斯基安十六日下午則與普亭通話，聚焦伊朗近來發生的事件和俄伊雙邊關係。前者說，美以和若干歐洲國家直接參與伊朗近期騷亂，伊朗人民徹底挫敗這類行徑。俄國總統府網站也提到，俄伊始終主張盡快降低相關緊張情勢；普亭十六日也與內唐亞胡通話。

鑒於當前情勢和美國仍可能採取軍事行動，歐盟航空安全總署十六建議航空公司避免飛越伊朗領空。

