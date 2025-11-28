抗議無人機入侵 摩爾多瓦將關閉俄羅斯文化中心

（中央社摩爾多瓦首都基希納烏27日綜合外電報導）摩爾多瓦國會今天通過將關閉俄羅斯文化中心，這是摩爾多瓦繼昨天召見俄羅斯大使，抗議俄羅斯無人機「不可接受的」入侵領空後，再次減少莫斯科影響力的作法。

路透社報導，今天在國會通過的決議獲得101席國會中57名議員支持。親歐派總統桑杜（Maia Sandu）領導的「行動團結黨」（PAS）在國會擁有多數席次。

政府表示，位於首都基希納烏（Chisinau）的俄羅斯科學與文化中心恐成為宣傳危及國家安全言論的工具。

由於法律考量，該中心將持續運作至2026年7月。關閉一事已討論數月。

桑杜自2020年首次當選以來，持續推動摩爾多瓦加入歐盟。她譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並指控莫斯科試圖在這個位於烏克蘭與歐盟成員國羅馬尼亞之間的前蘇聯國家，操控輿論、破壞穩定。

摩爾多瓦文化部長喬登（Cristian Jordan）說，政府無法掌握該中心的實際活動內容，因為自2021年以來，該中心「從未提出任何共同項目或活動」。（編譯：林沂鋒）1141128