抗議現場失控！美國右翼網紅示威遭圍攻 滿頭鮮血

美國明尼蘇達州再爆流血衝突！一名力挺移民局官員執法的右翼網紅，在當地發動遊行，結果遭到反川普政府的左派群眾包圍。這名29歲的網紅朗恩，從台上一路被追打到台下，導致他後腦杓鮮血直流，整個抗議現場，徹底失控。

頭頂沾滿雪花的美國右翼網紅朗恩在人群中被推擠圍攻，後腦勺鮮血直流，相當狼狽。左派民眾：「XXX滾開！」

在攝氏零下12度的低溫，當地左派群眾，向朗恩用水槍射擊表達不滿。這名29歲的朗恩曾因國會山莊暴動案入獄，獲特赦後積極投身政治，目前正角逐佛州參議員席次。17日，他遠赴明尼阿波利斯，在市府大樓前，發起遊行力挺移民局官員在當地的執法，卻引爆激烈衝突。現場民眾：「冷靜，冷靜，冷靜。」

朗恩試圖撤離時，仍遭大批抗議者尾隨，有人揮拳辱罵，旗桿與不明物體接連砸向他，後腦杓多次遭到重擊，他還事後在X發文，聲稱自己遭利刃刺傷。美聯社記者：「我現在就在現場，反示威人群正把那場小型，右翼示威中僅剩的一名支持者團團包圍。」

美聯社記者全副防護裝備採訪，現場秩序一度失控。反抗議民眾黑爾：「他一直待在惠普大樓外，不斷挑釁煽動情緒，導致現場氣氛升溫，我們這邊只是和平集會，真正衝突的只有他們。」

不過朗恩當天身穿防彈背心，手持麥克風全程直播，言論充滿挑釁與歧視。明尼蘇達反移民執法抗議仍持續升溫，在川普揚言動用暴亂法後，聯邦法官裁定，限制聯邦人員介入和平示威。為防止暴力擴大，州國民警衛隊已進入警戒狀態，悍馬車進駐抗議區域，加強維安。



