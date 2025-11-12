抗議禁養！男帶2公尺河口鱷立院前抗議 法官裁定沒收河口鱷再罰1萬

記者楊佩琪／台北報導

52歲阮姓男子因不滿農業部禁止民眾飼養河口鱷規定，10月17日帶著長逾2公尺的河口鱷，自嘉義北上到立法院外抗議。警方到場後隨即通知台北市動保處，將頭部被以水桶套住的河口鱷搬運到動物之家安置，阮男則被依違反社會秩序維護法送辦。台北地方法院審理後，裁罰阮男1萬元，河口鱷沒入。可抗告。

10月17日上午，阮男將一隻長逾2公尺，體型巨大的河口鱷放在立法院外人行道上，抗議農業部禁止飼養的禁令，引來側目。由於河口鱷被包覆、綑綁，頭部也被水桶套住，轄區中正一分局員警到場，見無立即危險，先以道牌圍著鱷魚，同時通報北市動保處。

動保處外包吊車到場，將河口鱷運上車斗，載往動物之家安置，警方則帶回阮男偵訊，訊後依違反社會秩序維護法，移送台北地院簡易庭裁處。

法官審理後認為，依社會秩序維護法規定，河口鱷為危險動物，阮男卻未看管並給予必要照護，任意將河口鱷放在人行道上，意圖野放，危害公眾安全，依法裁罰阮男1萬元罰鍰，河口鱷沒入。可抗告。

