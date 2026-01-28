抗議立法院成為違法特權者的解套院

【抗議立法院成為違法特權者的解套院，反對為救國團、婦聯會、中天、顏寬恒貪污案解套】

2026.01.30 台灣公民陣線行動邀請暨採訪通知

​

藍白兩黨極可能於本週五（01/30）院會，再度透過臨時變更議程的黑箱手段，強行闖關三項極具爭議的惡法：包括為紅媒開後門的《衛星廣播電視法》修正案、意圖使涉貪立委脫罪的《立法院組織法》修正案，以及為不當黨產續命的《黨產條例》修正案。台灣公民陣線與台灣經濟民主連合邀請各公民團體與公民夥伴明天上午九點五十分於立法院群賢樓外抗議，嚴正譴責藍白兩黨，企圖讓立法院淪為替救國團、婦聯會、中天電視台及顏寬恒貪污案解套的「特權院」與「解套院」，並譴責藍白兩黨忽視國計民生，拖延總預算審查，立法院早已成為「瀆職院」。現場活動除監看立法院議事進行外，並將於上午十點，下午兩點、三點、四點、五點舉行五場記者會。

廣告 廣告

【明日將闖關的三大解套惡法】

一、惡修《衛廣法》：為中天紅媒開「紅色」通道，閹割NCC監管權

由羅智強、翁曉玲等人提案之《衛星廣播電視法》修正案（即中天條款），試圖推翻最高行政法院裁定，讓中天電視台「重新上架」。修法內容更荒謬地規定「換照申請以准予換照為原則」，等同取消電視台的「期中考」（評鑑），並內定「期末考」（換照）及格。這不僅是為違法個案量身打造的解套條款，更是徹底閹割NCC的換照審查權，為紅媒大開「紅色」通道。

​

二、惡修《立法院組織法》：將助理薪資變「私有補助」，助顏寬恒貪污除罪

牛煦庭提出之修正草案，意圖將國庫發給立理之薪資，重新定位為立法院對委員個人的「補助費用」。此舉將斬斷公費助理與國家、立法院的法律連結，使其僅對「立委個人」負責，而不對國家負忠誠與保密義務。

此修正案一過，涉嫌詐領助理費的案件（如顏寬恒案）恐將因款項性質變更而得以逃脫利用職務詐取財物之貪污罪；更嚴重的是，若立委指使助理洩漏國家機密，因助理被視為私人僱員而無法依刑法洩密罪論處，嚴重危害國家安全。

​

三、惡修《黨產條例》：無視歷史正義，為救國團與婦聯會搶回不當財產

由游顥等人提出之修正案，企圖重新定義附隨組織，為救國團及婦聯會解套。救國團過去長期依靠國防部、教育部預算（如情報局大陸工作費、政府委辦補助費等）以「左手換右手」方式獲取暴利，甚至長期無償占用國家土地（如澎湖金龍頭案，政府收回土地竟還需付錢給救國團）。婦聯會則透過無法律依據的「勞軍捐」，向民間強制徵收高達465億元，其性質與稅捐無異卻不受監督。藍白兩黨如今試圖透過修法，讓這些侵占國家資源、剝削人民財產的附隨組織，將不當取得的財產「合法」放回口袋，公然踐踏轉型正義。

​

令人憤怒的是，藍白兩黨無視攸關國家發展的總預算及國防特別條例，持續惡意杯葛，卻將國會公器淪為掩護不義、圖利權貴的工具。其屢次透過臨時變更議程突襲，跳過委員會實質審查，以多數暴力沒收討論。此種不議而決的行徑，不僅讓立法院墮落為叢林法則下的橡皮圖章，更公然違反憲法法庭114年憲判字第1號判決所揭示的正當立法程序，嚴重摧毀民主憲政秩序。

​

為向立法院成為「特權院」「解套院」及「瀆職院」抗議，並向社會大眾揭露這三項惡法的實質危害，我們將於明日（1/30）週五院會時，於立法院外舉辦馬拉松式系列記者會，嚴密監督院會動態，並針對不同法案主題進行連續性的批判，並呼籲社會各界共同關注。

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

敬邀 貴單位採訪 ​

​

【記者會資訊】

主辦單位：台灣公民陣線&台灣經濟民主連合

​

記者會時間與場次：

第一場：2026年01月30日 上午10:00

第二場：2026年01月30日 下午14:00

第三場：2026年01月30日 下午15:00

第四場：2026年01月30日 下午16:00

第五場：2026年01月30日 下午17:00

記者會地點：濟南路群賢樓前

新聞聯絡人：林芯羽（經民連新聞部主任）0958-673611