抗議美國對台軍售！解放軍「聯合戰備警巡」38機艦圍台

就在美國對台宣布新一輪軍售後，台海的緊張氣息再度升高。國防部今（16）日上午發布最新監控資訊，但時間比以往延後近一小時，顯示昨、今兩日的情勢明顯不同尋常。原因正是解放軍在15日再度啟動所謂的「聯合戰備警巡」，共有38架次軍機與艦船同步出現在台海周邊，動作之密集、航線之接近，頗有「立即回應美台互動」的意味。

根據國防部統計，自15日清晨6時至16日同一時間，國軍共偵獲解放軍軍機30架次、軍艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。其中最受矚目的是，有17架次軍機直接跨越台灣海峽中線，活動範圍從北部、中部、西南一路延伸到東部空域，形成對台四面施壓的態勢。這已經是本月第二度出現「聯合戰備警巡」，距離上一次僅隔十天，時機又剛好落在美宣布軍售後，使得各界更加關注其背後用意。

廣告 廣告

從空域分布來看，昨天最活躍的區域落在海峽中線以西，從上午八點多到晚間七點多，有多達22架次軍機在此活動，其中13架直接飛越中線。值得注意的是，解放軍還派出無人機在當天執行繞台任務，共3架次一路環繞台灣南方，並北上飛抵北部防空識別區。此外，北部空域在下午時段也偵獲包含轟炸機在內的數架主、輔戰機，西南方向則另有1架次活動，使整個台海在下午到晚間呈現多點同時施壓的態勢。

國防部昨晚已先發布新聞稿，指出從15日下午2時50分起陸續偵獲殲16、空警500等多型主、輔戰機及無人機共26架次出海，其中17架跨越中線及其延伸線，進入台灣的北部、中部、西南及東部空域，同步配合解放軍艦，以「聯合戰備警巡」名義在台海周邊空、海域製造壓力。

川普2.0時代首度對台軍售，解放軍便迅速以行動示警，從跨中線到夜間活動、從主力戰機到無人機繞飛，動作多點並行。隨著美中角力加劇，台海情勢也再度升溫，接下來是否還會有新一波軍事動態，各界無不緊盯後續發展。

【看原文連結】