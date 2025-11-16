抗議美國對台軍售！解放軍「聯合戰備警巡」38機艦圍台
就在美國對台宣布新一輪軍售後，台海的緊張氣息再度升高。國防部今（16）日上午發布最新監控資訊，但時間比以往延後近一小時，顯示昨、今兩日的情勢明顯不同尋常。原因正是解放軍在15日再度啟動所謂的「聯合戰備警巡」，共有38架次軍機與艦船同步出現在台海周邊，動作之密集、航線之接近，頗有「立即回應美台互動」的意味。
根據國防部統計，自15日清晨6時至16日同一時間，國軍共偵獲解放軍軍機30架次、軍艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。其中最受矚目的是，有17架次軍機直接跨越台灣海峽中線，活動範圍從北部、中部、西南一路延伸到東部空域，形成對台四面施壓的態勢。這已經是本月第二度出現「聯合戰備警巡」，距離上一次僅隔十天，時機又剛好落在美宣布軍售後，使得各界更加關注其背後用意。
從空域分布來看，昨天最活躍的區域落在海峽中線以西，從上午八點多到晚間七點多，有多達22架次軍機在此活動，其中13架直接飛越中線。值得注意的是，解放軍還派出無人機在當天執行繞台任務，共3架次一路環繞台灣南方，並北上飛抵北部防空識別區。此外，北部空域在下午時段也偵獲包含轟炸機在內的數架主、輔戰機，西南方向則另有1架次活動，使整個台海在下午到晚間呈現多點同時施壓的態勢。
國防部昨晚已先發布新聞稿，指出從15日下午2時50分起陸續偵獲殲16、空警500等多型主、輔戰機及無人機共26架次出海，其中17架跨越中線及其延伸線，進入台灣的北部、中部、西南及東部空域，同步配合解放軍艦，以「聯合戰備警巡」名義在台海周邊空、海域製造壓力。
川普2.0時代首度對台軍售，解放軍便迅速以行動示警，從跨中線到夜間活動、從主力戰機到無人機繞飛，動作多點並行。隨著美中角力加劇，台海情勢也再度升溫，接下來是否還會有新一波軍事動態，各界無不緊盯後續發展。
其他人也在看
空軍上尉爆飛安醜聞！飲酒違紀全遭女友踢爆
[NOWnews今日新聞]空軍今（14）日傳出漠視飛安、資安與軍紀的重大醜聞，上尉飛官林謙呈遭踢爆家暴、劈腿、偷拍，甚至執勤前酒測未過關，不僅營內飲酒，還違反資安規定、遭司法約詢未通報等多項違紀行為，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
空軍上尉飛官酒測超標且違規使用手機 遭懲處停飛記大過
媒體日前報導飛官酒測超標、營內視訊，空軍今天表示，已完成行政調查，針對七聯隊林姓上尉飛官予以停飛、調職處分，另對於使用手機視訊且違反資通安全規定，核予大過懲處。空軍強調，將持續要求所屬人員恪遵規定，加強內部管理及軍法紀督導密度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美批准3.3億美元對台軍售 國防部：美售戰機等零附件 提升應處中共襲侵能力
美國國務院已批准一項對台灣軍售案，提供總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件等，這也是新任川普政府首次宣布對台軍售。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
川普宣布百億元對台軍售 20共機擾台嗆聲
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16V、IDF經國號戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
空軍七聯隊台東志航基地 驚爆重大軍紀弊案
社會中心／綜合報導空軍七聯隊台東志航基地驚爆重大軍紀弊案。隸屬第44作戰隊的林姓上尉飛官，驚傳不但長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至還「酒駕戰機」F-16被停飛。女友因為發現他劈腿遭毆打，憤而投訴。儘管空軍表示，飛官已記過停飛調職，但立委王定宇痛批，一定要抓出包庇的「最大」長官究竟是誰！民視 ・ 1 天前
川普重返白宮宣布對台軍售 軍方：有助防衛
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍售。國防部今（1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美國政府開門即推百億軍售！售台F-16、C-130、IDF零件 DSCA：助維持戰備
美國政府結束關門狀態後，國務院向國會發出多項軍售通知，其中就包含對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，內容包括F-16、C-130和IDF戰機，美國國防安全合作局（DSCA）強調，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。根據國防安全合作局新聞稿指出，駐美台北經濟......風傳媒 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 3 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前