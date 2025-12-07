抗議者向帝國王冠展櫃潑甜點被捕

（德國之聲中文網）當地時間12月6日星期六上午9點48分，倫敦警方接到報警，稱倫敦塔內一個陳列著英國帝國王冠的展櫃被四名抗議者潑灑了疑似食物。警方與安保人員密切合作，逮捕了著四名涉嫌刑事毀壞的人員。事件發生後，倫敦塔的珠寶館暫時關閉。

據負責管理倫敦塔的獨立慈善機構“歷史皇家宮殿”稱，展櫃中價值連城的帝國王冠並未受損。這頂王冠最初是為喬治六世1937年的加冕禮而制作的，是英國君主制的象征，用於議會開幕式等國事活動。查爾斯三世國王在加冕日離開威斯敏斯特教堂以及在宮殿陽台上亮相時都佩戴著這頂王冠。它鑲嵌有2868顆鑽石、17顆藍寶石、11顆祖母綠、4顆紅寶石和269顆珍珠，重達1公斤。

自稱公民抵抗組織的“奪回權力”（Take Back Power）聲稱對此向王冠展櫃潑灑食物世界負責。該組織在社交媒體上發布了事件視頻。

視頻中，一名年輕女子高喊,“民主崩潰了！”。一名男子補充道：“英國已經崩潰了。”他說：“我們來到這裡，來到國家的瑰寶面前，是為了奪回權力。”

“奪回權力”在一份聲明中呼籲政府設立一個常設的“人民院”，“賦予其對巨額財富征稅並恢復英國的權力”。

周三，三名抗議者將幾袋糞便傾倒在麗茲酒店的聖誕樹下。“奪回權力”事後分享了相關視頻。

