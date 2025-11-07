抗議者擾亂以色列愛樂樂團巴黎音樂會 4人被拘留

以色列愛樂樂團(6日)在巴黎的音樂會遭抗議者多次干擾，有人投擲信號彈，引起現場一陣恐慌，樂團一度被迫中止演出，最終有4人被警方拘留。

據美聯社報導，親巴勒斯坦示威者也在巴黎愛樂音樂廳外集會，表達對加薩戰爭的不滿。法國猶太組織CRIF的代表阿菲(Jonathan Arfi)表示，先有抗議者高喊「以色列是殺手」，後有人點燃紅色信號彈2次，雖導致演出中斷，但樂團最後仍重返舞台完成演出。

阿菲譴責抗議者做出「危險」之舉，「以此劫持文化與藝術，在法國社會中傳遞暴力訊息」。

法國內政部長努涅斯(Laurent Nunez)在社群平台X上發文，表示已有4人被捕，並斥責「任何理由都不能為在音樂會上的干擾行為開脫」。