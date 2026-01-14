抗議聲中 英國預期將批准「超級」中國大使館新址

（德國之聲中文網）英國多黨派議員此前敦促政府駁回中國建造新使館的申請。批評人士擔心，新使館所在的這一大片地塊靠近倫敦金融區以及關鍵的數據電纜，可能會成為間諜活動的基地；此外，這一將成為歐洲最大的“超級”使館會加強對中國海外異議人士的監控和恐嚇。

英國政府原定10月作出決定，然而，圍繞中國間諜、政治干預的多項指控給英國政府帶來壓力，從而推遲了決定。

英國媒體此前報道，首相斯塔默訪華前，本周內將宣布批准使館的決定。斯塔默此次訪問備受關注，是2018年以來英國首相首次訪華。

靠近敏感基礎設施

新使館所在地原為英國皇家鑄幣廠，在倫敦塔附近，將取代倫敦現有的多處中國使館樓房。

批評人士稱，新址過於靠近敏感的地下光纜，這些光纜在倫敦兩個主要金融區之間傳輸金融數據。

數百人參加了反對該計劃的抗議，其中包括異議人士。他們說，一座人員眾多的超級使館將加大北京對海外活動人士的壓制。

工黨一些議員表示，引人擔憂的包括“中國新近有關間諜、干預政治以及對在英港人懸紅通緝”等。

中國政府於2018年以2.25億英鎊（約合3.01億美元）購買了該地塊，但建造大使館的計劃一直拖延。

當地官員反對最初的計劃，因擔心大使館會引來許多大規模抗議，影響居民和游客的安全。去年，現工黨政府上台後，中國再次提交申請。

中國的警告

北京對於該項目批准拖延七年表示不滿，稱英國使該議題“持續復雜化和政治化”。

中國大使館去年10月的一份聲明中成，新使館計劃是“高質量的，受到當地專業機構的高度認可”，“符合外交慣例以及當地規定及程序”。

中國外交部發言人林劍警告，如果使館不被批准，英方應承擔相應後果。

間諜擔憂

新近中國受到多起從事間諜活動的指控，也對使館計劃敲響警鐘。

11月，英國情報機構MI5向議員發布警告，中國間諜正使用領英（LinkedIn）等掩護公司對其進行“有針對性和廣泛的”招募和培養。

英國當局認為，這些所謂“獵頭”旨在獲取英國議會及政府的敏感信息。

北京強烈否認，稱“純屬編造、惡意中傷”。

早些時候，英國政府也受到質詢，在兩起受控為中國間諜的案件中，是否采取了干預以維系與中國的良好關系。

斯塔默稱須保持對話合作

英國首相斯塔默受到批評，面對安全隱患，立場不夠強硬。但他強調，一方面保護國家安全不容妥協，另一方面，英國也須與亞洲超級大國中國保持外交對話與合作。

去年，斯塔默表示，中國國家主席習近平在一次通話中親自提及此事。

反對黨議員帕特爾（Priti Patel）則批評說，斯塔默改變對北京的立場是“幼稚的單行線，讓北京得逞，而置英國與風險之中”。

（據美聯社）

