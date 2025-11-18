抗議貪腐 逾60萬民眾馬尼拉示威! 馬可仕調查百日無人入獄 百姓整個怒了.....
[Newtalk新聞] 據《路透社》17 日報導，數十萬名示威者 17 日走上馬尼拉街頭，要求政府對防洪工程中涉嫌的腐敗行為進行問責。這場始於 16 日、吸引了超過 60 萬人參加的抗議活動將持續到 18 日。
16 日的示威人群中，許多人對他們所說的針對重大基礎設施項目違規行為的調查不力表示失望。60 歲的弗雷迪·貝利說：「我們要求政府進行真正、真誠的調查，不要包庇任何涉案人員。」
報導稱，自菲律賓總統馬可仕 8 月公佈防洪專案內部審計結果、揭露嚴重違規行為以來，該醜聞持續發酵。
涉案人員包括公共工程官員、大型建築公司高管和議員，他們被指控通過不合格甚至根本不存在的防洪工程中飽私囊。這場風波重創了投資者信心，一些分析人士認為，這是菲律賓第三季經濟增速跌至四年新低的原因之一。
報導還稱，馬可仕已成立一個委員會，調查基礎設施專案中的腐敗指控，重點關注防洪設施。
35 歲的抗議者阿梅琳·班德里爾指出缺乏問責機制。她說：「調查啟動近百日，卻無人入獄。證據明明就擺在眼前。」馬可仕 13 日承諾，這些問題項目的責任人將在耶誕節前被繩之以法。
