抗議選舉疑舞弊 坦尚尼亞年輕人連日示威、反對黨稱已700死

坦尚尼亞民眾10月29日在東北部城市阿魯沙示威，抗議選舉舞弊。美聯社



坦尚尼亞29日舉行大選，在即將公布選舉結果之際，民眾31日舉行已持續數日的示威，抗議選舉有舞弊之嫌，要求當局停止公布選舉結果。政府出動軍隊並切斷網路，街頭爆發血腥衝突，聯合國表示，可靠消息指出，有10人在抗議中喪生。

France 24電視台報導，坦尚尼亞主要反對黨「民主進步黨」（Chadema）表示，政府鎮壓已造成700人喪生。

美聯社報導，坦尚尼亞執政黨「革命黨」（Chama Cha Mapinduzi）自1961年來一黨獨大至今，並尋求延長其統治。

2個主要反對黨的總統候選人遭禁止參選，現任總統哈山（Samia Suluhu Hassan）僅面對16名來自小黨派、幾乎沒有競選活動的候選人。

坦尚尼亞10月29日舉行大選，爭取連任的總統哈山前往首都杜篤馬的一處投票所投票。美聯社

政治觀察家指出，坦尚尼亞當局此次操作，在該國史上前所未見。自1992年實施多黨制以來，儘管長期維持一黨主導，過去歷任領導人仍容許一定程度的反對聲音，而哈山則被指控採取更強硬的威權作風，拒絕接受區域內其他國家掀起的政治變革潮。

革命黨在具有半自治地位的桑吉巴群島（Zanzibar）保住總統席位，當地31日氣氛平靜，但軍方嚴密部署。選委會宣布，桑吉巴現任總統姆溫伊（Hussein Mwinyi）在桑吉巴獲得78.8%選票。

坦尚尼亞警方10月30日在半自治區桑吉巴街頭巡邏。美聯社

反對派指控開票過程存在「大規模舞弊」，並表示將公布下一步行動。

坦尚尼亞示威31日進入第3天，數百名抗議民眾在國家商業首都三蘭港（Dar es Salaam）與警方對峙。

聯合國人權辦公室（U.N. Human Rights Office）發言人馬干果（Seif Magango）透過自肯亞奈洛比連線至日內瓦的簡報會表示，已接獲可靠報告指出，在三蘭港、辛揚加（Shinyanga）與莫羅戈羅（Morogoro）等地共造成10人死亡。

他說：「我們呼籲安全部隊避免使用不必要或過度的武力，包括致命武器，並盡一切努力緩和局勢。示威者應以和平方式表達訴求。」

馬干果同時呼籲恢復網路服務，指出「限制通訊只會進一步削弱公眾對選舉程序的信任」。

坦尚尼亞首波示威於29日下午爆發，年輕人走上街頭，抗議反對派領袖遭騷擾，且民眾的選舉選項受限，示威群眾縱火焚燒多輛車輛、一座加油站及數個警察局。

政府尚未公布損失或傷亡數據。國際特赦組織（Amnesty International）報告稱，29日抗議期間已有2人死亡。

抗議行動已蔓延坦尚尼亞全國，政府宣布，延後原訂下月3日重新開放的大學與學院課程。

坦尚尼亞國防軍總參謀長姆昆達（Jacob John Mkunda）譴責暴力，他30日表示，軍方將與其他安全機構合作控制局勢。

