抗議門票漲10元！南投溪頭園區遭人亂塗「欺負老人」

南投縣溪頭自然教育園區自1月1日起門票漲價，其中65歲以上民眾敬老特惠票，從30元漲到40元，卻引發民眾不滿，在園區用麥克筆寫下「欺負老人」等語。對此，園方回應，會調閱監視器追查塗鴉民眾，並移請警方偵辦。

南投縣溪頭自然教育園區 遭民眾亂塗鴉。（圖／溪頭自然教育園區提供）

溪頭自然教育園區因應人事、維護管理等成本增加，宣布自今年元旦起門票漲價，全票由新台幣220元漲為250元、優待票180元漲為200元、半票110元漲至130元、特惠票30元漲至40元，不限入園次數的「溪頭之友」卡年費2000元漲至3000元。

民眾抗議門票漲價。（圖／溪頭自然教育園區提供）

然而，近日園區神木步道樹頭、涼亭樑柱、廁所牆面、土方帆布袋等地，卻被民眾用麥克筆寫下「欺負老人，漲價無理」、「只漲價，不建設，不合理」等言語，藉此表達對於漲價的不滿，工作人員發現後立刻將其清除，沒想到後來又被塗上。

園方將調閱監視器追查兇手。（圖／溪頭自然教育園區提供）

園方解釋，因近年來人事成本大幅增加，加上園區內有許多設施，以及工程正在進行，考量到營運、永續經營之下，才決定於今年漲價。園方也呼籲民眾理性面對，後續也會調閱監視器追查塗鴉民眾，若查獲將依毀損罪移請警方偵辦。

