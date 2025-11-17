抗議防洪工程貪腐 抗議人士連2天馬尼拉示威

數以萬計的抗議人士今天(17日)連續第二天走上馬尼拉街頭，要求政府就被控貪腐的洪水防治工程追究責任。

這場由「基督堂教會」(Iglesia ni Cristo)所籌辦、動員全國參與的示威抗議，將從16日進行到18日。

16日的活動吸引了超過60萬人參與，許多人對他們所形容的、對重大基礎建設項目違規的無效率調查表示沮喪。60歲的抗議人士貝利(Freddie Beley)說，他們呼籲政府進行一場真正的，誠實的調查，而且不要包庇任何違法者。

廣告 廣告

自從菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)8月公布一項防洪項目的內部審計結果、揭露了令人不安的違規行徑之後，這項醜聞就不斷擴大，牽扯到公共工程官員、大型建築公司的行政高層和國會議員，他們涉嫌透過不合格、甚至在某些情況下根本不存在的防洪工程來自肥。

這項爭議已損害投資人信心，由於公共支出放緩，這也被部份分析師認為是第三季經濟成長跌至4年低點的關鍵原因之一。

小馬可仕已成立一個委員會，要調查基礎設施項目、特別是防洪設施涉嫌的貪腐問題。(編輯：許嘉芫)