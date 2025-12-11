抗議陳玉珍自肥條款！跨黨派國會助理連署要求撤案 藍白立委只有她簽了

民進黨立委今參與連署聲援國會助理，抗議藍委陳玉珍等人的助理費除罪化相關修法。（鏡報鄒保祥）

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，修改助理費編列方式，形同將挪用助理費除罪化，挨轟是「自肥條款」，讓跨黨派基層助理相當不滿，發起連署要求撤案，已超過200名國會助理加入連署，民進黨立委也表態支持，儘管此議題也在國民黨團內部出現意見分歧，但在野的藍白立委中，只有民眾黨陳昭姿公開簽署支持撤案。

為何助理反彈？修改助理費編列差在哪？

陳玉珍提案，20多名國民黨立委連署的立委助理費相關修法日前已在立法院一讀，交付委員會審查。修法內容指出，未來將由立法院直接編列費用給立委，由立委自己統籌運用，不需核銷單據，且將擴大讓地方縣市議員的助理也適用，與原先實報實銷助理費的方式不同，被認為有如讓立委自己擁有一個「小金庫」，助理的薪資也沒了保障。

逾250國會助理連署抗議 白委被爆飆罵逼撤簽

此一修法形同將過去常發生的助理費貪污事件除罪化，挨轟是自肥修法，國會助理擔憂未來工作權益受到影響，表態反對，日前有國會助理以個人名義發起連署，呼籲「捍衛助理勞權、立即撤回提案」，據報，截至10日已有44位民進黨立委辦公室、24位國民黨立委辦公室、5位民眾黨立委辦公室、2個立法院黨團，共75個辦公室、252位助理參與連署。

但仍傳出有6名朝野立委不准助理參與連署，甚至有人點名民眾黨立委劉書彬在得知助理連署把助理找來痛罵，逼得助理只好撤簽。但劉書彬否認有飆罵、逼迫一事，僅說提醒助理自己去好好思考。

綠營響應支持國會助理 藍白僅有1立委簽下去

發起撤案連署的國會助理今也到立法院呼籲朝野立委加入連署，民進黨團包括鍾佳濱、陳秀寳、陳培瑜、范雲、沈伯洋、林月琴、張雅琳、許智傑等人先後簽下連署，黨團幹事長鍾佳濱表示，助理為了捍衛自己的工作權、被迫挺身而出，對抗有意自肥、貪污的立委去修法毀壞他們的工作機會，他們站出來不只是聲援國會助理，也是捍衛立法院要保障人民的權益，不能用修法侵害人民工作權。

雖然部分藍白立委辦公室也有助理簽下連署，也有藍白立委對這個提案有不同意見，但上午只有民眾黨陳昭姿現身響應，親自出席簽名，她認為委員有權利提案，但權益受影響的人也有權利為自己發聲，並透露她的辦公室每位同仁都有簽連署。

