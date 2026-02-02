抗議革命衛隊被列恐怖組織 伊朗召見歐盟各國大使

伊朗今天(2日)表示，已召見所有駐歐盟(EU)成員國在伊朗的大使，抗議歐盟將準軍事組織伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)列為恐怖組織。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)說：「我們已檢視一系列行動，並準備了各種選項，送交相關決策機構。我們認為，未來幾天內，伊朗伊斯蘭共和國(Islamic Republic of Iran)將就歐盟這項非法、不合理且極其錯誤的作為，決定採取對等反制行動。」

巴格赫里對媒體表示，召見行動自昨天開始，並於今天持續進行。

伊朗國會議長在1日表示，依據2019年的一項法律，伊朗如今將所有歐盟成員國的軍隊視為恐怖組織。

伊斯蘭革命衛隊起源於1979年伊朗伊斯蘭革命，原本目的是捍衛由什葉派(Shiite)教士主導的政權，之後被納入憲法體制。該組織與正規軍隊平行運作，並在1980年代與伊拉克的長期且慘烈戰爭中逐漸壯大。戰後一度面臨解散風險，但最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)賦予其進軍私營產業的權力，使其得以持續擴張。

革命衛隊旗下的「巴斯杰」(Basij)部隊，被認為在鎮壓示威中扮演關鍵角色。自1月8日起，當局切斷全國約8500萬人口的網路與國際電話通訊。透過星鏈(Starlink)衛星等方式流出的影片顯示，疑似隸屬該部隊的人員對示威者開槍並施以毆打。

另一方面，巴格赫里也表示，革命衛隊在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的軍事演習「正依既定時程進行」。該海峽是波斯灣的狹窄出入口，全球約五分之一的石油貿易須經此通行。伊朗上週曾警告船隻，將於1到2日進行演習，但未正式證實已展開。

美軍中央司令部則對伊朗發出強烈警告，要求勿騷擾美國軍艦與飛機，或妨礙商船通過該海峽。(編輯：宋皖媛)