抗議「嬌點」！台大甜美實習生憂：修法讓青年不敢投身國會助理

跨黨派國會助理昨天在立法院大門集結訴求立委陳玉珍撤回「助理費除罪化」提案，其中一位高舉「黑箱自肥」手舉牌、長相神似韓國歌手金采源的年輕女孩意外成為鏡頭「嬌點」。(記者陳逸寬攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理昨在立法院大門集結訴求撤回提案，其中一位高舉「黑箱自肥」手舉牌、長相神似韓國歌手金采源的年輕女孩意外成為鏡頭「嬌點」。她是今年甫從台大社會工作學系畢業，現任立委賴瑞隆辦公室實習生的宋同學，她受訪說，立法者制定法律保護人民，但在委員背後的助理權益卻沒有足夠的保障，這讓她感到很諷刺、揪心，並直言，若修法方向無法落實對助理的保障，這會導致青年不敢投入這個行業。

午後的立法院中興大樓，電話聲與鍵盤敲擊聲此起彼落，這裡是台灣政治的心臟，也是無數法案攻防的前線。許多社會新鮮人對未來感到迷茫，宋同學也不例外，帶著對社工領域以外的探索慾望，以及對公共事務的一絲熱血，她今年11月以實習生的身分踏入國會，試圖從法案源頭理解社會運作。

「原本想像這份工作應該很帥氣，可以幫很多人爭取權益。」宋同學接受本報訪問時表示，社工系的背景讓她對改變社會結構充滿熱忱，但實際進入國會現場後，她看見的是另一番景象，「助理哥哥姊姊們真的很辛苦，不僅要應對委員繁重的行程，還要處理媒體、公關以及選區的大小事，工作密度極高，隨時都在燃燒大腦與體力。」

除了過勞的工作常態，近期立法院助理費除罪化議題也讓她對這份工作感到憂心。她說，看到很多前輩在這個領域貢獻這麼久，卻因為制度的模糊地帶，讓他們處於法律風險中；她語帶無奈地表示，立法者制定法律保護人民，但在這些委員背後沒日沒夜努力的助理們，自己的權益似乎反而沒有受到足夠的保障，「這點讓我覺得很諷刺，也讓人感到很揪心。」

宋同學也提到，「就算你有熱情、有理想，想推動改變，但畢竟大家都是剛出社會的人」，面對如此高壓的環境，若連基本的工作保障都岌岌可危，不僅個人的理想會被現實消磨，家人的支持也會動搖；她擔憂，若修法方向無法真正落實對助理的保障，甚至因政治攻防而讓勞動環境更惡化，將會導致許多年輕人不敢投入這個行業。

被問及實習結束後，是否會考慮投入國會助理的工作？宋同學沈默了片刻後說，她自己還沒確定喜歡的方向，但看到現在的情況也是會猶豫，如果是為了理想，可能會想留下來；但如果回歸現實，看到現在的環境狀況，真的會讓人卻步。

