詆毀和侮辱中國可判5年有期徒刑？韓國執政黨的刑法修正案提議惹議

過去一段時間以來，韓國經常爆發「反華遊行」，也引發廣泛爭議。對此，韓國執政黨「共同民主黨」國會議員楊富男於4日領銜，提出包含不可以詆毀特定國家的《刑法》部分修訂法律案。提案稱，誹謗特定國家、國民、種族名譽的人，將被處以5年以下有期徒刑、或1000萬韓元（約新台幣21萬）以下罰款；公然侮辱者，將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓元（約新台幣4.25萬）以下罰款。此提案在韓國，也引發了在野黨和輿論不滿。

廣告 廣告

韓國《朝鮮日報》報導，楊富男在提案理由中表示：「上月3日，在反華集會上，參與者唱著包含『中國人、朝鮮傀儡、赤色分子快滾出去』等內容的歌曲，肆意謾罵，還散佈中國干預選舉等虛假事實」，因此提案直接瞄準了最近主導反華示威的團體。

而對於楊富男的這項提案，韓國共同民主黨領導階層人士說：「雖然不會立即作為黨論推進該議案，但黨內已就法案的處理形成了共識。」6日，國會立法預告系統上針對該法案出現了9000多條反對意見。國民之力黨反對稱：「這可能侵犯言論自由，有違憲的嫌疑。」

南韓首爾街頭過去一個月以來，出現多次專門「反中」的示威集會。（翻攝自YTN新聞影片）

不是只有 《刑法 》 修正案

報導稱，韓國現行法律將因虛假事實導致名譽受損和侮辱行為的受害者，只限定為特定個人，而該修正案將其範圍擴大到了群體。此外，共同民主黨11月6日在韓國國會的法制司法委員會上，也通過了修訂航空安全法的議案，阻止在邊境地區等禁飛區域內向北韓散發傳單的行為。

11月5日，韓國國會議員高旼廷提出了禁止在學校週邊直線距離200公尺以內的區域裡，針對出身國家、地區、民族等進行仇恨示威的法案，也就是《教育環境保護法》修正案）。高旼廷介紹提出該法案的背景時說：「最近，極右翼示威者、仇華示威者等在幼兒園、小學、初中、高中附近反復進行伴有噪音、辱罵、暴力言論的示威活動，侵犯了學生的學習權。」

2025年10月31日，出席APEC峰會的中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼會晤。（美聯社）

演變成中韓外交問題？

不過，報導也稱，韓國主要在野黨「國民力量黨」則指出，「這可能侵犯言論自由，有違憲的嫌疑」。國民力量黨也認為：「（韓國政府）對反美、反日示威保持沉默，卻唯獨認為反華示威有問題」。他們指出，共同民主黨一直以來強調集會和言論自由，卻站出來阻止示威。

韓國總統李在明日前說：「他們辱罵、侮辱特定國家的遊客。這是想故意惡化關係。這算是什麼言論自由？這是搗亂」。此外，韓國國務總理金民錫稱反華示威是「自毀行為」，指示韓國的法務部和警察廳採取嚴厲措施。

在最近的韓中首腦會談上，也聚焦了反華示威問題。韓國政界人士表示：「（反華示威）已從言論自由問題演變成外交問題，因此不得不立法。」



更多風傳媒報導

