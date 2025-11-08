詆毀和侮辱中國可判5年有期徒刑？韓國執政黨的刑法修正案提議惹議
過去一段時間以來，韓國經常爆發「反華遊行」，也引發廣泛爭議。對此，韓國執政黨「共同民主黨」國會議員楊富男於4日領銜，提出包含不可以詆毀特定國家的《刑法》部分修訂法律案。提案稱，誹謗特定國家、國民、種族名譽的人，將被處以5年以下有期徒刑、或1000萬韓元（約新台幣21萬）以下罰款；公然侮辱者，將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓元（約新台幣4.25萬）以下罰款。此提案在韓國，也引發了在野黨和輿論不滿。
韓國《朝鮮日報》報導，楊富男在提案理由中表示：「上月3日，在反華集會上，參與者唱著包含『中國人、朝鮮傀儡、赤色分子快滾出去』等內容的歌曲，肆意謾罵，還散佈中國干預選舉等虛假事實」，因此提案直接瞄準了最近主導反華示威的團體。
而對於楊富男的這項提案，韓國共同民主黨領導階層人士說：「雖然不會立即作為黨論推進該議案，但黨內已就法案的處理形成了共識。」6日，國會立法預告系統上針對該法案出現了9000多條反對意見。國民之力黨反對稱：「這可能侵犯言論自由，有違憲的嫌疑。」
不是只有《刑法》修正案
報導稱，韓國現行法律將因虛假事實導致名譽受損和侮辱行為的受害者，只限定為特定個人，而該修正案將其範圍擴大到了群體。此外，共同民主黨11月6日在韓國國會的法制司法委員會上，也通過了修訂航空安全法的議案，阻止在邊境地區等禁飛區域內向北韓散發傳單的行為。
11月5日，韓國國會議員高旼廷提出了禁止在學校週邊直線距離200公尺以內的區域裡，針對出身國家、地區、民族等進行仇恨示威的法案，也就是《教育環境保護法》修正案）。高旼廷介紹提出該法案的背景時說：「最近，極右翼示威者、仇華示威者等在幼兒園、小學、初中、高中附近反復進行伴有噪音、辱罵、暴力言論的示威活動，侵犯了學生的學習權。」
演變成中韓外交問題？
不過，報導也稱，韓國主要在野黨「國民力量黨」則指出，「這可能侵犯言論自由，有違憲的嫌疑」。國民力量黨也認為：「（韓國政府）對反美、反日示威保持沉默，卻唯獨認為反華示威有問題」。他們指出，共同民主黨一直以來強調集會和言論自由，卻站出來阻止示威。
韓國總統李在明日前說：「他們辱罵、侮辱特定國家的遊客。這是想故意惡化關係。這算是什麼言論自由？這是搗亂」。此外，韓國國務總理金民錫稱反華示威是「自毀行為」，指示韓國的法務部和警察廳採取嚴厲措施。
在最近的韓中首腦會談上，也聚焦了反華示威問題。韓國政界人士表示：「（反華示威）已從言論自由問題演變成外交問題，因此不得不立法。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
首屆紐約中國獨立電影節突然停辦 疑遭跨境施壓
（中央社記者張淑伶上海8日電）原訂於今天至15日在紐約舉辦、呈現中國獨立電影的首屆IndieChina獨立電影節，6日突然宣布停辦。負責人朱日坤表示，參加電影節人士持續受到不明勢力騷擾，因此做出這個痛苦決定。人權組織批評，這是中國政府跨國鎮壓的新例證。中央社 ・ 8 小時前
美中競逐深海探勘 中國科考船停靠庫克群島
一艘中國科考船今天(8日)停靠在庫克群島(Cook Islands)，考察這個太平洋島國的深海採礦潛力。這個新興產業正受到北京與華盛頓的日益關注。 庫克群島的海床礦物管理委員會(Seabed Minerals Authority)表示，中國科考船「向陽紅」(Da Yang Hao)停靠在阿瓦吐港(Avatiu)，進行對這個熱帶群島的「科學考察」。 庫克群島週遭的廣大海床覆蓋著多金屬結核(polymetallic nodules)，含有塊狀物的岩石蘊藏著稀土元素、以及鈷、鎳、錳等關鍵礦物。 庫克群島擁有世界最大的多金屬結核礦藏之一，並在今年稍早和中國簽署一項具爭議性的深海採礦合作協議。 海床礦物管理委員會發言人赫爾曼(Edward Herman)說，這次的航行是要從實踐中學習。「我們的團隊積極參與所有活動，以打造我們在海洋研究的知識與能力」，這包括使用聲納陣列(sonar array)來繪製海底地圖並採集沉積物樣本。 位於南太平洋的庫克群島，已開放遼闊的海洋領域進行深海採礦勘探。 鈷、鎳等關鍵礦物是電動車、充電電池和先進軍事技術的重要原料。由於關鍵礦產的現有供應非常容易受到貿易爭端所影響中央廣播電台 ・ 12 小時前
蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。鏡新聞 ・ 12 小時前
升級「耶誕城」品牌 洪孟楷提仿日「全年點亮」與「分區輪辦」
著名的「新北歡樂耶誕城」活動即將登場，國民黨立法委員洪孟楷今（8）在個人臉書粉專發文，建議新北市府仿造東京都廳，打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。發文接續昨日新北市長侯友宜在市政總質詢上回覆議員引發的熱議，對於下屆國民黨新北市長的可能人選，也引發地方人士觀察。中時新聞網 ・ 11 小時前
因應中共統戰手段 北檢檢察官呼籲設立國安專庭因應
台灣勵志協會（TIA）於11月8日，邀請台北地檢署檢察官林達主講「當前國安法制運作之挑戰與建言...銳傳媒 ・ 16 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業總裁吳嘉昭（圖）看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 12 小時前
習近平笑得好開心！白宮公布川習會「笑瞇眼照片」中國民眾看不到
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上月30日與中國國家主席習近平週四在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行面對面會晤，這是兩位領導人6年來的首次正式會面，受到全球關注。白宮近日公布釜山峰會上習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象截然不同，引發熱議。然而，在北京當局的封鎖下，中國民眾在國內都看不到習近平罕見露出笑容的畫面。 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平一向以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是因為中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。在峰會上，川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。 在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容不明。另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。白宮公布的照片呈現了習近平罕見的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。 此外，路透社捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑新頭殼 ・ 14 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思非以吳石等人為主角
（中央社記者王承中台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天將出席白色恐怖追思活動，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文向共諜致意等同接受中共史觀。鄭麗文今天說，外傳關注秋祭著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。中央社 ・ 11 小時前
奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議
即時中心／林韋慈報導2025年香港立法會選舉將在12月初舉行，這是2021年中國以「愛國者治港」修改選舉制度干涉香港內政之後的第二次選舉。這次最受到矚目的參選者，就是曾在2024年巴黎奧運擊劍項目，拿下金牌的江旻憓宣佈參選引起熱議，港媒更拿台灣的運動部長李洋當作對照組。民視 ・ 13 小時前
鄭麗文追思共碟 吳欣岱：假反共真投共
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台灣基進秘書長吳...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
「馬習會」10周年 馬英九發文「感謝習近平」
[Newtalk新聞] 「馬習會」即將屆滿10週年，馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會今（7日）下午將舉行「馬習會10週年研討會」。馬英九基金會上午則宣布，原定出席的前總統馬英九因身體微恙取消出席。馬英九改為透過臉書發文稱，他要藉此機會感謝習近平，當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。 馬英九表示，10年前的今天，他和中共總書記習近平突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。 馬英九表示，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持，也兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。 馬英九更稱，這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在10年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。 馬英九接著提到，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，新頭殼 ・ 1 天前
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。 根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。 《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同新頭殼 ・ 13 小時前
全年經濟成長率坐5望6 學者：亮眼經濟數據下有隱憂
（中央社記者潘姿羽台北8日電）2025年接近尾聲，關稅衝擊之下，國內機構原本預期今年經濟成長「保3」都是場苦戰，沒想到AI商機超乎預期，智庫陸續上修今年經濟成長率，全年料將「坐5望6」。然而，學者專家提醒，亮麗數據背後存在3隱憂，尤其AI帶動出口暢旺，恐提升貿易風險。中央社 ・ 10 小時前
中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線 火速改名
（中央社台北8日電）中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。中央社 ・ 9 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 18 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 13 小時前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 13 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 15 小時前
日民眾驚見熊出沒嚇壞！警查監視器是大肥貓
[NOWnews今日新聞]日本各地近期熊害頻傳，人心惶惶，宮城縣仙台附近的多賀城市日前有民眾在車水馬龍的河岸發現「黑熊」出沒，警方獲報後立即調閱監視器，沒想到黑熊只是一隻超大、毛茸茸的黑貓。據《仙台放...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 11 小時前