抗議ICE執法、明尼阿波利斯商家停業一天加入抗議潮

美國明尼蘇達州大城明尼阿波利斯，因移民暨海關執法局（ICE）在當地強勢執法追捕移民，槍殺一名白人女子及槍傷一名委內瑞拉男子，官民持續對立。當地多間商家表示23日將停業一天以示抗議。

美國國家廣播公司（NBC）報導，當地居民及商家老闆表示，23日將舉辦「ICE滾蛋」（ICE Out）抗議活動，發起者呼籲罷工、罷課及罷市，部分商家表示他們將關門暫停營業，作為公民行動的一部分。

根據氣象預報，明尼阿波利斯23日白天氣溫介於攝氏零下23至29度間，天氣嚴寒，但參與者堅持冰雪無阻。

退休男子魏斯（Larry Weiss）說，「這件事比天氣更重要」，他與妻子一起在自家街區巡邏。他說：「他們正試圖擊垮我們，但我們不會被打敗。」

抗議人士呼籲明尼蘇達全州採取行動，並在明尼蘇達大學附近商家的窗戶上張貼抗議遊行與集會海報。

一些商家張貼告示，警告移民暨海關執法局與海關或邊境巡邏隊（Border Patrol），在沒有有效搜索票的情況下，不得進入店內。

瑞克坦格披薩店（Wrecktangle Pizza）門上的告示寫道：「這裡歡迎所有人，除了ICE。」

披薩店老闆之一的羅傑斯（Jeff Rogers）說，店裡23日停業一天，他也會參加抗議活動。他說，明尼阿波利斯的餐飲業正因ICE的存在而感到窒息。

羅傑斯說：「這正在撕裂我們的餐飲社群……每個人都看到了這些鬼扯的證據。這很可怕，我們絕不姑息。」

披薩店附近的一家運動酒吧「貝克特」（Beckett’s）也計劃停業，不願透露姓氏的店經理法蘭克表示，很擔心同事的安全。

法蘭克談到店內的移民同事時說：「我們的一位主廚因為害怕，已經一個月沒來上班了。我們都在支持他。我們還有其他廚師也對此感到擔心，但他們需要（工作）付帳單。」

37歲美國公民古德（Renee Nicole Good）7日在明尼阿波利斯遭ICE幹員槍殺，一名委內瑞拉男子14日在該市遭ICE幹員開槍擊傷腿部，兩起事件引燃居民怒火，抗議不歇。

當地商人克雷格因擔心遭到報復而不願透露姓氏，也不願具名其公司。他表示他已取消23日的所有預約，以支持抗議活動，他說大多數客戶都表示支持。

克雷格說，他的一位同事是赫蒙族裔（Hmong，苗族蒙人），其居住的社區有大量的ICE幹員行動。他說：「我不知道他有多恐懼，但我為他感到恐懼。」

克雷格補充，他一直鎖著店門，為明尼蘇達大學的國際學生提供一個安全場所。

他說：「他們可能整週都感到不安全，他們可以來到這裡，或許會因為我是一個值得信賴的人而可能感到安全。」

