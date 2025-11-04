抗豬瘟 台南推期間限定小吃

豬肉貨源沒了，台南市小吃業者有些直接選擇關門休息。（程炳璋攝）

台灣因非洲豬瘟疫情實施15天禁宰禁運進入最後階段，產業鏈上游豬舍擠爆，下游業者卻面臨斷貨，台南市有小吃名店撐不住、關門放假，或推出「雞肉」碗粿、「炸魷魚」排飯、藥膳「鴨肉」湯等期間限定口味挽救業績，上下游業者都盼疫情解封、7日供貨恢復正常。

台灣豬肉經過10多天封控，各處豬肉庫存都已清空，全台上游養豬業者的豬舍增加飼養35萬至39萬頭豬，豬舍擠爆，下游餐廳業者卻苦無肉源可用。以溫體豬為食材的小吃名店更提前關門，或乾脆放假等待正常供貨日，部分業者更推出各種替代口味試水溫。

廣告 廣告

台南市民族路1家四神湯業者推出雞肉碗粿，使用雞骨熬煮四神湯頭，客人嘗鮮後認為可以接受，但業者表示，熬煮雞骨湯需耗費更多時間，強調雞肉風味僅因應豬瘟期間限定推出。

南區1家排骨飯為招牌的便當店因無豬肉貨源業績狂掉4成，改炸魷魚取代，但業績只回升2成，業者希望早日解封回歸正常；新營區1家藥膳排骨業者，中藥燉煮豬骨的湯頭濃郁，最近改用鴨肉熬煮，推出藥膳鴨肉湯，客人表示疫情期間能夠理解與體諒。

有些小吃名店平日甚少放假，剛好趁豬瘟期間關門休息，中西區友愛街1家意麵店直接表明因無溫體豬貨源，直接休假到貨源供應日。

不僅餐廳業受影響，豬隻只增不減的豬農更苦不堪言。台南市養豬協進會表示，全台豬場在禁宰令15天期間大約生出35萬至39萬頭豬，原本的小豬也長大了，卻因無法移動，各處豬舍都快擠爆，飼養成本大增。期待疫情控制順利解封。

為防解封後豬價崩盤，農業部日前召集冷凍業者協調，預估若7日順利解封，業者能夠協助增加收購量作為冷凍貨源。另統計各縣市肉品市場提供的每日豬肉需求量，全台每天出貨2萬2000頭豬隻，預計解封當日將增加15％至18％的出豬量，舒緩豬農的飼養成本壓力。