抗通膨！沒CP值別想賺年輕人的錢「新節儉主義」正流行
年輕上班族加薪不容易，因此特別重視店家有沒有提供價格之外的延伸價值。專家觀察發現，只要推出加價購或是滿額禮活動，非常能吸引年輕上班族參與，形成年輕世代「新節儉主義」的消費型態：不是不敢花錢，而是要有價值和質感的消費美學。
小資族精打細算 銅板美食、加價購成新寵
在高物價時代，消費者的每一分錢都花在刀口上。現在的年輕上班族，即使是吃一頓飯，也會先問清楚價格，並對店家的促銷優惠特別敏感。只要有加價購或滿額贈等活動，就能大大提升消費意願。
這種精打細算的消費模式，讓平價的「銅板美食」大行其道。消費者不再盲目追求昂貴的高級料理，反而更傾向於用實惠的價格，享受到美味又能滿足口腹之欲的餐點。
連鎖串燒品牌營運督導蔡爵安表示，年輕消費者愈來愈知道如何在有限的預算下，吃到有品質的食物，而不一定要花千元以上去吃到飽餐廳。年輕客人通常每周會到店裡兩三次，他們有能力追求高頻率的「小確幸」，而非低頻率的「大花費」。
「新節儉主義」崛起！消費趨勢大轉變
這種消費趨勢的轉變，被解讀為「新節儉主義」的興起。民眾的消費越來越傾向於追求高CP值，也就是性價比。不再盲目追求高價、高級的商品，而是更注重商品的實用性與價值。上班族Omo就說，在薪水調薪趕不下物價漲幅的環境下，他一定要精打細算才有辦法維持基本生活水平，同時還能存錢。
流通教父、前超商總經理徐重仁也撰文分析，日本消費市場已出現結構性轉變，百元商店、平價餐廳業績亮眼。而台灣也正經歷類似的過程，民眾的消費習慣趨於節約、務實和省錢。
看更多：薪水趕不上通膨 人生第一桶金100萬厚度變薄了！錢滾錢成必備生存技能
告別品牌迷思！二手市場、個人價值成主流
除了餐飲業，這股風潮也吹向了精品市場。消費者對品牌的崇拜逐漸退燒，過去盲目追求名牌的現象減少，取而代之的是對商品「合理價值」的重視。
這也讓二手市場蓬勃發展。許多年輕人不再有名牌迷思，而是更在乎商品是否符合自己的風格與喜好。在二手店，他們可以用遠低於原價的金額，找到獨特且具質感的商品，滿足了省錢與追求風格的雙重需求。
看更多：「史上最富有的一代」過怎樣的日子？及時行樂比例超越前、後世代 以這年紀最明顯
消費型態轉變的4大關鍵因素
為何會出現「新節儉主義」？專家歸納出以下幾個關鍵因素：
通膨與物價上漲：物價飆升，讓民眾荷包縮水。
實質薪資停滯：薪水漲幅跟不上物價，可支配所得減少。
高齡化與單身化：社會結構改變，個人化、小額消費需求增加。
環保與可持續意識抬頭：消費者更願意選擇二手、共享等環保的消費模式。
行銷專家唐源駿指出，現在的年輕世代更重視「價值」而非「價格」或「品牌」。他們不見得不敢花錢，而是花在他們認為很值得，很有質感的物件上，沒有追求高價品牌的迷思。新節儉主義也影響了新興百貨公司提供空間讓平價餐飲和平價服飾進駐，帶動最穩定的現金流。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
