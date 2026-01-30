抗類澱粉蛋白單株抗體 延緩認知惡化

醫師陳貝強表示，「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化減緩約27%至35%。（中醫大新竹附醫提供）

一名約60歲科技業公司主管出現工作記憶力減退、開會時常忘記重點、重複提問等情形，檢查確認為早期阿茲海默型失智症。經接受國際最新的「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」，根據臨床試驗，可使18個月內的認知功能惡化減緩約27～35%。

中國醫藥大學附設醫院神經科科長陳貝強表示，該病人起初以為「年紀大、壓力大」導致健忘，直到家人發現他多次忘記重要會議內容與車子停放地點才前來求診。經門診進行認知功能量表檢測，記憶與執行功能已有輕度異常，臨床失智評估量表（CDR）為0.5級。

進一步抽血排除甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、感染或代謝問題後，經類澱粉蛋白正子攝影顯示腦部已有β-amyloid沉積，符合阿茲海默型失智症早期變化。

陳貝強說，過去失智症治療主要以乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑為主，只能改善部分症狀，對病程影響有限。

近年美國FDA與日本厚生省相繼核准「抗類澱粉蛋白單株抗體」，是第一批能針對疾病根本機轉的治療藥物，透過靶向清除腦內β-amyloid蛋白斑塊，達到延緩認知退化效果。根據臨床試驗，藥物可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化減緩約27%至35%。

神經部部長陳睿正提醒，單株抗體治療並非每位失智患者都適合，但對早期確診的阿茲海默症病人可延緩退化。

陳貝強指出，單株抗體治療以靜脈注射方式給予，每2～4週1次，需在具備神經影像與專業監測設備的醫療院所進行。常見副作用包括頭痛、頭暈、噁心，及類澱粉蛋白相關影像學異常現象，為因類澱粉消除導致的輕度腦水腫或出血點，約在少數病人（約10～20%）可見，多數為輕微且可逆。

陳貝強強調，阿茲海默症的病理變化在症狀出現前10～20年開始，民眾若出現記憶下降、語言表達變慢、情緒改變等現象，早期發現不僅可透過藥物延緩病程，更能讓患者與家屬有充分時間規劃未來生活與照護。