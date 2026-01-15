抗高市政權！日最大在野黨立憲民主黨與公明黨擬組新黨 備戰眾院改選

國際中心／綜合報導

在日媒《讀賣新聞》9日率先披露日本首相高市早苗打算解散眾議院，並稱她下定決心在23日召集的例行國會解散眾院，可能將在2月8日提早選舉。消息一出，日本立憲民主黨黨魁野田佳彥，與公明黨黨首齊藤鐵夫，15日在國會內舉行會談，雙方就組建新黨達成意見一致。

此舉被視為兩黨希望透過合作，共同抗衡保守色彩重、且人氣極高的高市政權。

最大在野黨立線民主黨與公明黨達共識組新黨，為下月將舉行的眾議院選舉備戰，力抗高市政權。（圖／記者師瑞德攝影）

公明黨退執政聯盟後 頻呼籲集結在野勢力

共同社報導指，公明黨將從小選區全面撤退，在小選區支持立民黨候選人。公明黨候選人則將在比例代表名簿中獲得排序靠前的優待。其實自公明黨去年10月退出執政聯盟以來，齊藤一直呼籲集結中道改革勢力。野田此前也表現出與公明黨合作的意願。

前首相、立憲民主黨黨魁野田佳彥過去對高市的挺台言論頗有微詞。（圖／翻攝自維基百科）

關於新黨名稱，已出現「中道改革」等方案。此外還將呼籲國民民主黨等其他政黨一同加入。

菲日簽署防務協議 對抗中國威脅

另外，菲律賓與日本15日也簽署兩項防務協議，其中包括一項允許雙方部隊相互交換補給與服務的協定，這是雙方為因應中國在區域內日益強勢作為的一系列最新協議。

半島新聞報導，日本外務大臣茂木敏充在馬尼拉與菲律賓外交部長拉札羅（Theresa Lazaro）簽署《取得與交叉支援協定》（Acquisition and Cross-Servicing Agreement）。該協議允許雙方部隊在進行聯合訓練時，免稅提供彈藥、燃料、糧食及其他必需物資。

茂木與拉札羅同時宣布，日本將提供600萬美元的「官方安全援助」（Official Security Assistance）方案，用於興建設施，以存放日本捐贈給菲律賓、用以提升其海軍能力的硬式充氣艇。

拉札羅在馬尼拉的聯合記者會上談及補給協議時表示，該協議將「提升我們彼此的軍事互通性與戰備能力」，並是在先前已簽署的《駐軍地位協定》基礎上進一步推進。

她補充說：「我們雙方都認同推動法治的重要性，包括航行與飛越自由，特別是在南海地區。」

