抗高溫地圖擬找出高風險獨老 列優先關懷

（中央社記者張雄風台北3日電）環境部7月31日推出線上抗高溫涼適地圖，目前已設5000多個涼適點；明年涼適點將增至1萬個，另結合衛福部資源，規劃找出全台熱傷害高風險前5%的獨居老人，作為優先關懷對象。

環境部今天舉辦「抗高溫涼適地圖成果研討會」，邀集響應計畫的企業、地方政府、環保及社福團體共同交流。

環境部次長謝燕儒會前接受媒體聯訪時表示，氣候變遷相關工作中，「調適」是一項非常重要的任務，而近年高溫愈來愈明顯，對孩童、長輩、戶外工作或行動的民眾而言，抗高溫工作尤其重要。

謝燕儒指出，透過知名超商、民間團體及縣市政府共同合作，匯集成一張抗高溫涼適地圖（Cool Map），已收錄5000多個涼適點，上線至今累積1.5萬人次使用，未來的目標是希望點位越多越好、地圖越做越大。

環境部氣候變遷署副署長張根穆告訴中央社記者，現階段已針對台南地區進行熱傷害高風險獨居老人關懷試辦計畫，由於台南熱傷害風險是全台最高（夏季大於攝氏29度的「熱傷害風險時數」高達922小時），透過平台整合，找出獨老高溫風險紅色警戒區，初步列冊約2800戶。

張根穆解釋，根據衛生福利部社會及家庭署統計，台南地區可能就有5萬名獨老，現在是透過系統整合找出「關鍵5%」；全台獨老估計約70萬人，透過Cool Map與社家署資料結合，接下來目標是將最危險的5%高風險族群篩選出來，作為優先關懷的對象。

張根穆說，明年Cool Map涼適點位將更多元化並擴大，除便利商店外，兒童公園、長照關懷據點都有機會納入，以滿足不同族群的需求，明年涼適點位目標至少達1萬個以上。（編輯：吳素柔）1141203