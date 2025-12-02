折扣價誘買金！黃金公司涉詐欺 董事長等30人遭拘提

台北市 / 綜合報導

一間黃金買賣公司標榜能讓民眾以折扣價購買到現價黃金，存放一年就可以領回該批黃金，不過卻被民眾痛批既沒拿到錢也沒拿到黃金，質疑根本是詐騙。檢警1日出動百名警力，搜索全台門市、拘提包含董事長在內等30人，同時扣押超過1億元的相關資產，其中一名施姓員工訊後以100萬元交保。

華麗建築外觀，氣派迎賓大門，客戶進門還會有專人接待，這間黃金買賣公司分店遍佈北中南，平時還會在粉專分享公益活動，如今卻被爆出，涉及虛偽不實的黃金投資契約。

開心從桃園市長張善政手中，接下公益典範的獎牌，在雪霸國家公園拉紅布條合影，從捐贈偵防車給新竹市警局，到捐贈新車給基金會，到宅服務孤獨老人。

根據平面媒體報導，這間黃金買賣公司成立後，擅長透過參與各地公益活動、媒體公關行銷，並藉此獲得與縣市首長、警局長官等合影機會，塑造正派、公益的企業形象。

當事黃金業者說：「也為了免除客戶，在儲藏黃金當時的一些風險性，所以我們提供從購買到寄託，倉儲，甚至回售的一條龍服務。」受訪時信誓旦旦表示，有一條龍服務，不過檢警獲報有民眾反映，這間公司標榜能以折扣購買現價黃金，存放一年後就可以領回，不過之後發現拿不回現金也沒拿到黃金現貨。

檢警調查發現若真如業者所說，根本就是賠本生意，認定這是典型龐氏騙局受害人數破千，1號大動作出動百名警力，搜索全台門市同時拘提董事長等30多人，並緊急扣押相關資產，粗估超過1億元不法所得，檢警也將持續向上溯源釐清。

※《華視新聞網》提醒您，未經審判證明有罪確定前，均應推定其為無罪。※

