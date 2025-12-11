折抵無上限！北北桃YouBike推新獎勵 「空站還車、滿站借車」贈騎乘券

記者李育道／台北報導

尖峰時刻捷運站等熱門周邊站點，常出現「借不到車」、「還不了車」的窘境。（圖／記者李育道攝影）

根據微笑單車統計，自去年台北市實施前30分鐘免費後，使用量大幅上升，也造成尖峰時刻捷運站等熱門周邊站點，「借不到車」、「還不了車」的窘境，為此北市交通局、新北交通局及桃園交通局共同推出新措施，明年元旦起民眾若只要在無位可還的站點借車，或是在無車可借的站點還車，都可以獲得騎乘券，且累積騎乘券折抵無上限。

交通局指出，北北桃三市近年積極推動公共自行車政策，民眾使用YouBike非常踴躍。特別是在台北市恢復前30分鐘免費後，整體需求大幅成長。雖然市府與微笑單車公司同步加強調度量能，但在通勤尖峰期間，仍有部分站點會出現無車可借或無位可還的情況，因此三市共同推出YouBike「友愛接力」獎勵計畫。

交通局說明，自明年元旦起，YouBike會員只要在無位可還的站點借YouBike 2.0車輛，或在無車可借的站點歸還YouBike 2.0，即可獲得5元騎乘券。（圖／記者李育道攝影）

使用YouBikeAPP查看地圖，顯示紅色「無位可還」場站借車或是無車可借場站還車，就可獲得騎乘券5元。（圖／台北市交通局提供）

YouBike發言人林宛毓進一步解釋，系統將以會員第一筆獎勵成立的還車時間起算，10分鐘內最多提供2次回饋。試辦計畫適用北北桃三市的 YouBike 2.0，另外從滿站借出2.0E 電輔車，因留一個空位供下一位使用者停放，也比照2.0提供5元騎乘券，一個帳號10分鐘內最多兩筆獎勵，每日將於23:59結算，並於隔日早上7點前匯入會員帳號。收到即可使用，且無限制折抵數量，騎乘券自發送日起有效90天，但不可轉讓。

至於「友愛接力」預估會花多少經費，林宛毓坦言，目前無法估算，僅先試辦再看民眾響應狀況調整。

10分鐘內最多領取10元騎乘券，且不可轉讓。（圖／台北市交通局提供）

