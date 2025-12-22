折疊機催動蘋概鏈回溫！27萬人投資它 近三年報酬率160%

財經中心／余國棟報導

國泰台灣科技龍頭成分股中具有７成蘋概股，包含負責晶圓代工的台積電，組裝製造的鴻海、廣達、仁寶，生產電源供應器的台達電，製造光學鏡頭的大立光，提供高階手機主板的欣興等，投資價值不容小覷。（示意圖／PIXABAY）

國泰台灣科技龍頭（00881）不僅掌握蘋果新機商機，更是全方位掌握AI投資熱潮，從AI晶片、組裝，再到零組件、電力需求，市場高度期待明年的蘋果發表會，業界人士認為，蘋果明年至少將發表3款旗艦手機，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Fold，其中，iPhone Fold是蘋果首款折疊機，為全新產品線，最受外界矚目，有望讓整體手機市場回春，在成分股佈局上，基金經理人蘇鼎宇表示，00881成分股中具有７成蘋概股，包含負責晶圓代工的台積電，組裝製造的鴻海、廣達、仁寶，生產電源供應器的台達電，製造光學鏡頭的大立光，提供高階手機主板的欣興等，00881投資價值不容小覷。

國泰台灣科技龍頭不獨大台積電，其他獲利表現佳的市值龍頭企業也積極納入，打造更全面、更多元的投資組合，從成分股股價成長空間來看，台灣科技巨頭漲幅可期，根據Bloomberg數據指出，台積電市場目標價中位數為新台幣1,800元，目前最新股價（12/21）為新台幣1,430元；鴻海目標價中位數為新台幣300元，目前價格（12/21）為新台幣221.5元；台達電目標價中位數為新台幣1,235元，目前價格（12/21）為新台幣911元；聯發科目標價中位數為新台幣1,600元，目前價格（12/21）為新台幣1,410元；廣達目標價中位數為新台幣350元，目前價格（12/21）為新台幣265元。

蘇鼎宇表示補充，國泰台灣科技龍頭（00881）掛牌滿5年，近5年創下不少佳績，截至12/9，基金規模超過新台幣707億元，統計至12/5，受益人數超過27萬人，00881一路紅到日本，今年9月日本新掛牌「iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數」連結基金，日本投資人透過該基金即可投資00881，且00881基金表現亦有目共睹，截至11/30，00881近一年報酬為38.71%，近兩年報酬為101.91%，近三年報酬160.14%，一月還有除息話題，提早布局有機會放大自己的年終獎金。

AI成長帶動台灣對美國出口逐月成長，隨著AI伺服器良率改善，台灣對美國出口金額暴增，10月出口年增率達到144%；出口占比從14%跳升至34%，10月底約新台幣211億元，在台股長期趨勢向上的情況之下，建議投資人可採定期定額方式買進，逐步攤平持有成本、持之以恆投資累積財富，不用擔心追高殺低風險，尤其可觀注科技市值型標的ETF 00881，跟著龍頭企業一起成長。

