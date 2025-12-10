折磨20年！藍委質疑華視連年虧損不怕 李遠脫口認「以為早要結束」

文化部長李遠今（10）日在立法院備詢時，被問及公廣集團治理危機。國民黨籍立委柯志恩指出，華視「光復大樓」被建管處貼上「公安檢查不合格」標示，由於日前香港宏福苑才因大火造成嚴重死傷，柯志恩質疑，華視若只租不管，恐成為黑心房東。但李遠表示不清楚該問題，對於資產活化與公安問題，目前只能期待新任董事會解決。



曾任中華電視公司總經理的李遠今日上午出席立法院教育文化委員會就「公廣集團的營運管理與預算績效」專題報告並備詢。柯志恩在質詢時指出，華視累計虧損已達35至40億元，如果扣除大樓租金收益，本業年虧損恐怕將達6億元。然而，已向華南銀行質押借款超過40億元的華視光復大樓，卻因內部租客裝修未申請、消防安檢不符規定，被建管處與消防局在大門貼上「建築物公共安全檢查不合格場所」標示。

由於先前香港宏福苑發生火災造成嚴重傷亡，柯志恩提到，華視大樓裡面有這麼多承包部分，「發生這個狀況就讓人家感覺你們就只是要租，然後賺了錢，也不管裡面安全設備，華視會不會變成一個黑心房東啊？」

面對柯志恩詢問是否知情，李遠表示，不清楚該問題，請公視基金會董事長胡元輝答覆。胡元輝表示，大樓內有兩個租戶在做室內裝潢的時候沒有向政府申請，目前狀況很快就會處理。

話鋒一轉，柯志恩繼續質詢，華視未來是要買回民股還是要做商業化，文化部有無想法？因為華視已經被折磨20年了，每年在虧好像都沒在怕，因為你們可以把金雞母拿去外面借，即使它安檢不通過。最主要很多人認為這是一個黃金地段，只要把資產活化處理，到時候出售，這部分利益非常驚人，我們也不希望達到這個程度，可是華視的問題不能解決，「部長你都當過總經理，對它有一份情感，能不能終止華視被折磨20年的惡夢啊？」

李遠回應，關於華視議題，譬如民股買回或是資產活化，因為它涉及到很多法律上問題，「你說它被折磨20年，我本來以為就在我那時候要結束了，它能夠拖20年，可以想像政府機關想盡辦法在不同時候撥預算給它。」李遠隨後承認，20年前將華視納入公廣集團卻要求自負盈虧是錯誤設計，但面對資產活化與公安問題，目前僅能期待新任董事會解決。

柯志恩批判李遠，「你都已經當過總經理，非常清楚裡面的生態，你都沒有辦法解決，我們真的不用期待下面的人可以解決，它就會一直是質詢台上大家拿出來問的問題。顯然目前為止我沒有得到我希望的答案。」

