《折腰》劉宇寧直播遭騷擾！私生突來電...反應曝光

大陸男星劉宇寧在直播期間突然接到自稱粉絲的騷擾電話，引發隱私權爭議。以《折腰》走紅的劉宇寧表示，這不是第一次被騷擾，也不會是最後一次，他的健身和錄音活動都曾遭到粉絲圍堵，已嚴重超出正常界線。同樣身為影歌雙棲的男星梓渝也面臨類似困擾，粉絲團甚至發聲明抗議經紀公司對私生騷擾事件的應對遲緩，凸顯了明星隱私保護的重要性。

劉宇寧直播時遇到私生騷擾。（圖／翻攝微博）

劉宇寧在直播中突然收到來自河北邯鄲粉絲的電話，讓聊天室瞬間躁動。對於私人號碼外流，劉宇寧猜測可能是朋友透露的，但他明確表示不會接聽這類電話，因為對方不尊重他的隱私。

劉宇寧進一步透露自己的日常生活多次受到侵擾。他發現只要在直播中分享一些生活細節，例如去健身或錄音的行程，就會有粉絲在錄音棚門口和健身房守候。劉宇寧無奈表示：「我也不知道你要幹嘛，你要是看著我健身，我健身給你表演，還是幹嘛呢？」這些行為已經超出了合理範圍，讓他感到十分困擾。

大陸男星梓渝也頻受私生騷擾，粉絲團發聲明要經紀公司正視問題。（圖／翻攝微博）

另一位影歌雙棲男星梓渝的情況也很嚴重。他的粉絲團已發出聲明，表示梓渝遭遇的私生騷擾行為持續升級，在機場、飯店及工作場所等區域，屢次發生圍堵、跟踪，甚至有人意圖入侵他的私人空間，對其人身安全構成直接威脅。

儘管粉絲團多次提醒並提交相關證據，但他們認為經紀公司應對遲緩，無法有效阻斷這類行為，因此表達了深深的失望。這兩起事件再次引發大眾對藝人隱私權的關注，也突顯了「私生飯」問題的嚴重性及明星隱私保護的重要性。

