《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要

中國當紅男神劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，粉絲對這唯一的「庫存」都期待又珍惜。對於一年多沒有進組拍新戲，劉宇寧也在直播中吐露真實原因，坦言現在沒有心力進組拍戲。

劉宇寧這幾個月都忙著巡迴演唱會，場場都給足粉絲驚喜，加上錄製新歌、上節目，每天都忙得不可開交，他也說很喜歡這些工作，若一旦進組拍戲，這些工作都得放棄了，他現在也還在尋找平衡點。他也開玩笑喊話粉絲不要「哭聲一片」喊：「寧哥又不接戲。」澄清說：「沒有！接啊！」

接過許多好戲！看劇本角度已不同

此外，劉宇寧也坦言，從《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《書卷一夢》等戲都很成功，「接了那麼多好項目之後，你再接一個...哪怕像《一念關山》一樣那麼好的戲，我再拍一個的意義是什麼？」對於看劇本的角度，「如果真的沒有比之前那些好，或者好一點點，我都覺得我沒有拍的必要。」

