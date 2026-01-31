《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要
中國當紅男神劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，粉絲對這唯一的「庫存」都期待又珍惜。對於一年多沒有進組拍新戲，劉宇寧也在直播中吐露真實原因，坦言現在沒有心力進組拍戲。
劉宇寧這幾個月都忙著巡迴演唱會，場場都給足粉絲驚喜，加上錄製新歌、上節目，每天都忙得不可開交，他也說很喜歡這些工作，若一旦進組拍戲，這些工作都得放棄了，他現在也還在尋找平衡點。他也開玩笑喊話粉絲不要「哭聲一片」喊：「寧哥又不接戲。」澄清說：「沒有！接啊！」
接過許多好戲！看劇本角度已不同
此外，劉宇寧也坦言，從《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《書卷一夢》等戲都很成功，「接了那麼多好項目之後，你再接一個...哪怕像《一念關山》一樣那麼好的戲，我再拍一個的意義是什麼？」對於看劇本的角度，「如果真的沒有比之前那些好，或者好一點點，我都覺得我沒有拍的必要。」
更多鏡報報導
金晨車禍滿臉是血「毀容」急送醫！認了臉部動手術 網挖出道14年「鼻子進化史」
36歲Angelababy零修圖畫面曝光！網見「歲月痕跡」嚇壞 超土造型粉絲看傻眼
舒淇罕見少女心噴發千字文告白！對象不是馮德倫 穿婚紗成為偶像「眷侶」：快暈了
「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫
其他人也在看
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 48則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了
Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件
Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
曾莞婷拒演學生：我沒那麼不要臉 曝九把刀找她演媽「忍不住罵三字經」
由九把刀執導的熱血新作《功夫》，劇組30日於西門町舉辦大型見面會。導演九把刀率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷帥氣亮相。其中，鮮少參與宣傳活動的影帝戴立忍首度現身戶外與影迷互動，直呼新鮮又好玩，卻也忍不住自爆在片場「壓力山大」的糗事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 11則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 1 天前 ・ 89則留言
林心如50歲生日復刻《華燈初上》 霍建華一舉動寵妻
林心如1月27日50歲生日，昨晚（1╱29）在臉書分享慶生照，她還原《華燈初上》「Rose媽媽」經典造型，揪許瑋甯、林熙蕾、徐若瑄、謝佳見、海裕芬同樂，老公霍建華也上台與她合唱放閃。太報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的
影／馮提莫癌症末期又復發！直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的造咖 ・ 1 天前 ・ 7則留言
「浩南哥」鄭伊健讓人集體淪陷！只是開門就帥到陳姸霏超荒謬
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》30日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu才剛辦完婚禮！節目經費剩1萬 變臉吐心情「不是很開心」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導TVBSORIGINALS實境節目《明星製作公司》電視版獨家播出曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田6人共同製作網...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言