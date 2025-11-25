《折腰》對戲189公分劉宇寧 宋祖兒曝好處：我的臉會顯瘦
古裝劇《折腰》中，宋祖兒和劉宇寧兩人為了保全家族，不得已成親聯姻，隨著時間相處彼此產生好感、愛苗滋長，雙向奔赴的感情，感動許多觀眾，而戲外兩人相處融洽，片場笑聲不斷。宋祖兒為戲宣傳時，幽默調侃身高189公分的劉宇寧，帥氣是非常帥氣，就是個子太高了！但也透露這其實也是有好處的！宋祖兒笑說：「就是拍我的機位都會很高，就會顯得臉很瘦！」
宋祖兒表示和劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦！因為演員最基本的是先要保護好自己的身體，然後才能更好的投入到工作。「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他都也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」除此之外，宋祖兒也發現劉宇寧在拍戲現場的小習慣，「我從來沒有見過他拿劇本，他很厲害，他永遠都是記在腦子裡。像我這種記性確實有時候不太好，比較屬於那種臨時快速記憶的，就能很明顯感受到他提前做了功課，然後很用心。」
《折腰》劇情涵蓋權謀鬥智、先婚後愛的浪漫戀情、也有輕鬆的喜劇元素，回想起戲裡有意思的橋段，宋祖兒透露因為劇情發展，劉宇寧飾演的角色會很怕老婆，只要太座稍微一盯著他，他就會破音。劉宇寧分享：「開始的時候可能我對她就是很冷，就是無所謂，妳一個小丫頭能搞出什麼來？但後來愛上了之後，就瞬間變成另外一個人，都是哄著她。」宋祖兒打趣爆料：「但這是劉老師的一個聲音天賦，就是我沒有見過一個人可以破音破得如此自然。」
《折腰》的另一個亮點，是宋祖兒在相隔十幾年後，再度和前輩劉曉慶合作，宋祖兒表示劉曉慶的整個狀態、精氣神，都跟她小時候的記憶一模一樣，當年一起拍攝《寶蓮燈前傳》時，宋祖兒才十歲，「我就看她坐在王母娘娘的那個座上，就是你會覺得跟她說話，都覺得會有點害怕的那種。」劉曉慶在《折腰》飾演劉宇寧的祖母，宋祖兒說：「我們跟她一起的戲蠻多是大場面的戲，她站在那，你就會覺得是一個非常有氣勢、非常有野心、有抱負的一個女人。」氣場驚人！
八大電視《折腰》播出後收視屢創新高，為感謝廣大劇迷的熱愛及支持，八大電視特別量身打造「君為你《折腰》特展」活動，網路報名活動僅上線三天即累計超過2千則留言，迴響熱烈。《折腰》每週一至五晚間九點在八大戲劇台全台首播。
