《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國男神劉宇寧外型帥氣，最初以唱流行歌走紅，後來也接演電視劇，包括《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等劇讓他聲勢大漲，不過也有網友發現劉宇寧已經一年多沒進劇組拍戲，不免好奇真實原因，對此，劉宇寧透過直播回應粉絲了。

劉宇寧昨（31日）在直播中解釋沒拍戲的原因，強調手頭上有許多工作，直言「現在沒心力進組」，他還分享近日才剛錄製完兩首新歌，雖然戲劇、唱歌、綜藝這些他都喜歡，但劉宇寧坦言如果拍戲就得放棄很多，因此他試圖從中找出平衡點。

劉宇寧提到接過許多好戲，但又認為往後的劇本「只是好一點點」又或者差不多，那他會產生「我為什麼要拍的疑問」，顯然在選角方面有一套自己的堅持，事實上，劉宇寧這幾個月來都忙碌於個人巡迴演唱會，人氣爆棚的他，也吸引眾多歌迷前往朝聖。

劉宇寧近來忙碌於巡迴演唱會。（圖／翻攝自微博）

