抨擊以色列攪局！伊朗外交部：美伊原本「幾乎要達成協議」

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伊朗外交部發言人巴蓋伊（又譯巴格赫里）。路透社資料照片



美國總統川普9日宣稱，美國與伊朗可望於「兩、三天內」與伊朗簽署協議，伊朗外交部也表示，雙方原本「相當接近達成協議」，同時強調解凍伊朗資產是能否達成協議的關鍵。

日本TBS電視台9日報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei，又譯巴格赫里）接受日本新聞網（JNN）專訪時表示，美伊仍然透過巴基斯坦居間斡旋。

他批評，以色列近日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，是嚴重違反停火協議。以伊7日至8日再度交火，在川普介入後，雙方先後宣布停火攻擊。

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巴蓋伊說：「在這次衝突爆發之前，伊朗和美國一直透過巴基斯坦交換訊息，雙方幾乎就要達成協議了。」

巴蓋伊透露：「結束戰鬥的協議即將達成。」暗示談判已進入最後階段。不過因以伊交火兩天導致局勢再度升溫，他表示，德黑蘭當局要再觀察狀況。

此外，他也強調，美國解除對伊朗的資產凍結，是達成協議的先決條件。

巴蓋伊說：「解除對伊朗的資產凍結必須以可靠的方式進行。這將是美國是否認真履行義務的關鍵測試。」

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