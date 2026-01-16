抨擊關稅談判結果 鄭麗文：賴清德拿什麼討川普開心？

台美對等關稅調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，國民黨主席鄭麗文對此痛批，賴清德政府國難當頭還在慶祝，並質疑民進黨把如此不堪的談判結果當成重大成就。

鄭麗文今（16）日上午出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動，在受訪時表示，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，事實上關稅15%不疊加是最起碼的要求，台灣不過是比照日、韓罷了。她質疑，日、韓早在幾個月前就拍板定案，為什麼台灣慢這麼多，經過這麼多個月，台灣也才換來這般條件，中間提出什麼巨大代價，才換來跟別人一樣的待遇。

鄭麗文指出，美國商務部毫不掩飾的說，台灣必須讓川普開心，她質疑，賴清德是拿什麼討川普開心？她說，台灣半導體40%的產量必須移到美國，等於是將台灣的家底與護國神山完全外移掏空，台灣未來要靠什麼？民進黨還有什麼好高興的？

鄭麗文表示，5000億美元的巨額投資，相較於南韓3500億元、日本5500億元，以經濟體規模而言，台灣的5000億美元簡直是不可思議的天價。她指出，除了5000億美元，台灣還答應1.5兆元的軍購預算，內容幾乎是空白支票、白紙1張，這都是這幾個月來賴政府為了換來區區的15%關稅，所付出無法彌補的代價。

鄭麗文譏諷賴政府，台灣半導體產業被掏空，民進黨開心的說要去美國投資高科技的供應鏈，美國給台灣特別待遇。她質疑，如果那邊是有高度投資誘因，不需政府、不需美國，業者早過去了，若不是地緣政治的壓力、若不是賴政府的低頭，半導體產業會願意到美國設廠投資嗎？

鄭麗文批評，當台灣的科技、人才、資金、經濟底氣都必須嚴重掏空外移，就是嚴峻的國安挑戰與危機，而政府居然當成喜事、政績。她說，賴政府若不學會誠實，只會自欺欺人，「萊爾校長」永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境、執政無能、保台不力，連因應的能力都沒有。

鄭麗文強調，在野黨不願意看到國家如此處境，願意幫忙、共同商討對策，可惜政府從頭到尾一貫黑箱，不讓任何人參與或知道，直到翻盤了沒有轉圜餘地，硬要在野黨吞下去。她質疑，攸關台灣未來的發展、過去幾十年的根基與國力全搬空了，殺雞取卵豈是長久之道，強調國難當頭還在慶祝、還在認知作戰，才是台灣真正面臨最重要的威脅。

