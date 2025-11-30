披五星旗男又出現! 闖草屯市場邊走邊放沖天炮

中部中心 ／中部綜合報導

南投草屯大觀市場，出現一名男子邊走邊施放沖天炮，嚇壞市場民眾和攤商，警方表示，男子行徑違反社維法，最高可處3萬罰鍰。而當地民眾說，該名男子今年九月份也曾披著五星旗在路上趴趴走，看到他出現，都會怕





披五星旗男又出現！ 南投草屯市場邊走邊放沖天炮

南投草屯大觀市場出現男子 在路上邊走邊放沖天炮 警方表示將通知到案。（圖／翻攝畫面）





男子大搖大擺走在路上，邊走邊放沖天炮，砰的一聲，冒出白煙，有民眾探頭張望嚇壞了，現場在人來人往的南投草屯大觀市場，怎麼會有人在馬路上放沖天炮，有網友形容根本是炸街。

披五星旗男又出現！ 南投草屯市場邊走邊放沖天炮

男子也曾披著中國五星旗在路上趴趴走 被民眾拍下。（圖／翻攝畫面）









市場附近民眾透露說，男子偶爾一段時間就會出現，幾個月前，男子也曾披著中國五星旗在路上趴趴走，大喊中共萬歲，引發民眾側目，這回竟然邊走邊放炮，警方說，可以開罰。當地民眾說，男子也曾亂丟鞭炮，就怕不慎意外引燃火勢，這回竟然亂炸街，警方也將通知男子到案說明。





