前年的十二強賽，不少球員的表現讓人印象深刻，其中也包含統一獅隊的外野手林安可。去年賽季結束後，林安可行使旅外自由球員權利，順利加盟日本琦玉西武獅。另外，樂天桃猿的投手黃子鵬，也南下轉戰台鋼雄鷹，展開全新棒球生涯。

主持人：「林安可披上的是73號戰袍！」同樣穿上「獅」隊球衣，不同的是顏色不再是鮮艷橘色，統一獅隊外野手林安可，去年球季結束後行使旅外權利，也順利和日本埼玉西武獅隊加盟。旅日球員林安可：「我希望我能夠快點適應日本這邊的環境，然後跟隊友之間的相處。」日本埼玉西武獅社長奧村剛：「很抱歉因為日本職棒慣例，沒辦法詳細說明金額，但是可以告訴大家的是，我們對安可的期待不是只有一年兩年，我們希望他能長長久久在日本一直打下去，所以我們提供的是複數年的合約。」

披新「獅」袍！林安可轉戰日職 西武獅：提供複數合約

原統一獅隊外野手林安可加盟琦玉西武獅隊，9日舉辦加盟記者會。（圖／民視新聞）

不便透露合約金，但確定的，是複數合約，反倒是統一獅總教練林岳平，近期已經看著林安可和古林睿煬赴日發展，心情上或許捨不得，但想必也是格外欣慰。統一獅總教練林岳平：「當時候跟安可的選擇，目前真的是選對了，如果讓他選投手的話，我看應該剩餵球投手。」旅日球員林安可：「我會投入西武那邊的春訓，所以我先以準備好自己，之後有沒有入選(經典賽)，還是球團有沒有讓我來打，這都是他們的決定，所以我先準備好自己，我該做的事做好就好。」

林安可與媽媽合照。（圖／民視新聞）

經典賽能不能代表台灣，還是未知數，不過林安可上週才剛求婚成功，又即將旅日，展開全新生活。而同樣換上新戰袍的，還有從樂天桃猿南下轉戰台鋼雄鷹的老虎黃子鵬。台鋼雄鷹投手黃子鵬：「球隊裡面有很多的學長也是以前lamigo或樂天時期過來的，很謝謝柏融學長給我信心，告訴我不用怕有他在。」回到自己的家鄉，肯定更能快速適應，台鋼開出五年最高總值6600萬合約，月薪105萬的優渥條件網羅黃子鵬，新賽季各職棒新陣容外，讓球迷更期待全新棒球時代。

















