披海為被 織就土地上的文學夢 114年後山文學獎及年度新人獎頒獎典禮暨新書發表會

【記者蔡富丞/綜合報導】由文化部所屬國立臺東生活美學館主辦「114年後山文學獎」，29日下午於花蓮文化創意產業園區小米酒劇場舉行頒獎典禮，表揚後山文學獎社會組、青春組共23個獎項及2名年度新人獎得獎者，同時也是年度新人獎首部出版作品的新書發表會。現場邀請到作家林黛嫚、譚玉芝等貴賓蒞臨，除分享得獎者的榮耀與喜悅，更共同見證花東山海地貌孕育出的豐沛創作能量。

發表會邀請花蓮在地阿美族歌手張詠綺（Usay）演出。Usay 雖自幼於都市成長，但始終銘記童年返部落時所聽見的族語歌聲與海風氣息。大學畢業後，她曾前往澳洲從事打工度假；返台後，於家族餐廳協助營運之餘，亦投入駐唱演出，並向部落長輩習唱古謠，持續深化文化認同。2025年，她與「花蓮流行音樂 AI 實驗基地」合作演出《聲返部落》，展現其文化傳承與創新能量。

今年後山文學年度新人獎經評審委員方梓、林黛嫚、盛浩偉、廖鴻基、潘家欣（依姓氏筆劃序）審慎評選，最終由李律昇創作的短篇小說《藍色的心》及楊諺珽詩作《萬物在身體裡落地生根》兩部作品脫穎而出。就讀東華大學華文文學研究所的李律昇，在作品中展現獨特而細膩的書寫視角、深厚的文學底蘊，令評審十分看好其未來發展潛力。楊諺珽在退伍後回到臺東與父母一同務農，更深入反思自身與物景的關係，促就了這本詩集的完成。書中累積橫跨七年的創作，經過有意識的主題編排與凝煉，讓人看見詩人在哲思和語言運用的成長。

本屆後山文學獎共徵得360餘件作品，經複審及決審過程，評選出社會組新詩類、短篇小說類及青春組散文類、新詩類各三名與優選兩名。短篇小說類第一名作品＜你說三隻豬的那些事＞展現原住民女性生活的困境及個人命運浮沉。新詩類社會組第一名作品＜裂隙誌─震後紀事與重生備忘錄＞，以「光」為意象記花蓮大地震，傳遞出人與自然共生，雖偶有傷害卻能重生的勇氣。

新詩類青春組第一名＜跳進海的記憶裡＞藉著海浪中舞動的身影，寫出原住民族群文化與集體記憶的傳承，作者馬莎芮與第二名＜飛魚祭的清晨＞獲獎者周子傑皆是來自蘭嶼的國三學生，在國、高中合併徵件的青春組中拔得頭籌，獲得評審委員董恕明老師的肯定，「能夠以詩的語言來記述自己的成長背景與獨特文化傳統，讓這個世界的豐富與差異被更好地保留或發揚。」

散文類青春組作品多是以真摯的筆觸，記錄青少年看待故鄉風景的方式，用文字書寫個體生命。第一名的作品＜盛夏的邂逅＞中展現了深刻的生命思考，情感飽滿。就讀慈大附中的陳昱仁同學表示自己從小就愛好閱讀，從琦君的散文中領略到創作是保存記憶、抒發情感的管道，因而開始寫作。

花東地區誠為臺灣兒童文學研究的重要基地，為鼓勵更多喜愛兒童文學者投入創作，後山文學獎首度增設社會組兒童文學類—床邊故事，希望透過故事開啟孩子對世界和文學的好奇與探索，培養下一代對閱讀和文藝的喜好。以＜這裡有一張舒服柔軟的床＞奪下第一名的黃馨平，自從生下女兒後便持續耕耘兒童故事、親子繪本等領域，流暢的文字打造出畫面感，帶領讀者進入舒適的夢境與寬廣的想像空間。

美學館館長徐敍國表示，將持續舉辦後山文學獎以挖掘、培植在地創作人才，使地方文學得以傳承和創新，希望大家能以花東的步調細細體會、撿拾生活中的靈光，在山海遼闊的風景中，找到自身與土地的連結共振。形塑後山文學獨特的特色，完整臺灣文學的多元性，是臺東生活美學館的使命，感謝所有投稿者的參與，願意將多元的生命經驗和情感體悟轉化為書寫題材，今日才能共享後山文學的豐碩成果。