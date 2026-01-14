披綠袍參選南投縣長！温世政曝北漂25年返鄉原因 謹記賴清德「1句話」打選戰

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨中執會今（14）日拍板由新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長選舉。温世政分享，身兼總統與黨主席的賴清德找他見面時，並未傳授他選戰策略，僅引用聖經故事告訴他「施比受更有福」，他願意拋下台北的成就返鄉服務，就會得到更多人的支持，並告訴他打這場選舉做自己就好，而他的本性就是喜歡為社會公益服務，這樣就夠了。

民進黨中執會今（14）日拍板由新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長選舉。（許詠晴攝，下同）

民進黨今日下午舉辦南投提名記者會。温世政提到，他在站在這裡之前，其實想了很久，他想的不是如何選舉，而是想這次回南投能為家鄉做些什麼。他分享，自己是 921 地震受災戶，也是當時的救災官兵，他記得非常清楚，921那天有人喊救命，也有人再也沒發出過聲音，當時實在太多傷患，他拼命一個一個救，但能力有限，有很多生命在他眼前慢慢離開，那種無力感到今天仍歷歷在目。

温世政說，921當天改變了很多人的命運，他也在事發1年後北漂，一到台北就是整整25年。很多人以為北漂就是離開、遺忘，但他永遠忘不掉 921那一幕，所以他每天都把對家鄉的思念牢記在心裡，若碰到挑戰就會告訴自己「天公伯給我活下來，一定有你的安排」，不敢鬆懈，因為他知道有一天他有機會能彌補當年的遺憾。

温世政表示，他北漂了25年，白手起家，從無到有，擁有專業與事業，也擁有國際舞台，「講實在話，天公伯對我很好，我很感謝，我其實可以安安穩穩地過我人生的下半輩子，但我心裡一直有一個聲音，那個聲音就是我想回家」，所以他在賴總統的徵召之下，也毅然決然放下在台北的事業，回南投跟鄉親一起打拼人生下半場。

温世政也呼籲，台灣人不要一直移民去美國、加拿大、澳洲，應該要島內移民，移回自己得家鄉，並發起「年輕人返鄉行動」，由他溫士正先帶頭回來，帶著一點小小的成就，帶著感恩的心，帶著回饋的心，創造有希望與未來的南投，回來陪南投孩子一起長大，陪南投鄉親一同老去，陪南投未來更幸福。

此外，面對媒體詢問，賴清德是否傳授選戰策略？温世政分享，總統跟他見面時，都在鼓勵他為南投服務，並引用聖經故事告訴他「施比受更有福」，只要他願意拋棄台北一切回鄉奉獻，其實會更富有、快樂，也會得到更多人的支持，賴清德也給他很大的自由度，沒有跟他說要怎麼打選戰，只跟他講「你做你自己」，所以他也把這句話當作競選的最高主軸，為社會公益服務，不要讓鄉親失望。

至於若選上南投縣長將爭取什麼資源？温世政說，偏鄉醫療是他的專業，可以開著小貨車載所有醫療設備，到仁愛、信義等偏鄉做醫療服務，加上在總統健康台灣的計畫裡，撥很多經費給南投，其實南投缺的不是錢，而是人，所以他將跟中央爭取更多人力，同時他也會帶頭北漂的青年一起回南投，服務鄉親。

