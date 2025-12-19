披綠袍參選2026台北市長選舉？林右昌表態了

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會尚未拍板2026年台北市長人選，目前表態參選的人只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，而綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋等人也被外界點名；其中，今年7月26日因大罷免第一波投票失利，而辭去民進黨秘書長的前基隆市長林右昌，今（19）日下午出席TIA名人講堂，也被外界認為是為台北市長選舉暖身，林右昌受訪時也表態了！

林右昌今日下午出席TIA名人講堂「世界變局下的台灣－我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講；他在活動前接受媒體聯訪，就台北市長選舉議題，林右昌表示，他這陣子以來關注包括全社會防禦韌性、高科技產業發展、AI世界之下國家治理及社會衝擊等課題，「思索台灣的未來是我現在最重要的工作，也是我對自己的期許與目標」。

至於選舉的事情，非常謝謝大家的關心與厚愛，「很多人一直幫我找選舉的工作，不過我個人並沒有參加2026大選的規劃與想法，最重要還是思索台灣的未來，謝謝大家的關心」。

就民進黨是否有徵詢他，林右昌也說，這陣子以來不斷思考台灣的未來，也反思民進黨過去的執政，這是身為政治人物應該做的工作，也是他現在最重要的工作。

針對選對會若徵召是否會推遲或義不容辭，林右昌則強調，「剛剛已經說過，個人沒有任何參選規劃與想法」；因此當記者追問若選對會徵召也不會答應嗎？林右昌則笑說「我想剛剛國語講得很清楚了，謝謝」。

