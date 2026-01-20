披綠袍選台北市長？鄭麗君：這是考古題了！沒有這樣的規劃

行政院副院長鄭麗君再次被點名可能出戰台北市長，她今（20日）回應，「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 2026年九合一選舉腳步接近，年初即可見藍綠兩黨初選廝殺激烈。在台美關稅談判總結會議後帶回好消息的行政院副院長鄭麗君，再次被點名可能出戰台北市長，她今（20日）出席行政院舉辦的「台美關稅談判說明記者會」被記者問此事，她回應，「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

由鄭麗君率領的經貿辦總談判代表、政務委員楊珍妮等談判團隊赴美談判，成功爭取到15%對等關稅不疊加、美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇。成功的談判結果讓鄭麗君聲勢跟著水漲船高，外界也視鄭麗君是民進黨內有望披綠袍出征的台北市長人選。

但鄭麗君今天的回答一如既往，和過去10年來一樣，一貫回應「沒有規劃」。

